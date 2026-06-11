McLaren 765LT in fiamme: il dramma di un’auto da sogno

Un incendio devastante ha colpito una McLaren 765LTuna delle auto più esclusive e potenti mai prodotte dal famoso costruttore britannico. Nonostante i danni estesi, questa vettura continua a suscitare interesse, dimostrando il fascino duraturo delle auto di lusso.

La McLaren 765LT, un modello limitato a soli 765 esemplari nel mondo, è stata messa in vendita attraverso la piattaforma Copart, con base a Portland, Michigan. La sua livrea blu, abbinata a dettagli in fibra di carbonio esposta e accenti arancioni, la rendeva un vero gioiello della strada. Purtroppo, un incendio, probabilmente originatosi dal vano motore, ha distrutto completamente la parte posteriore dell’auto.

L’incendio che ha cambiato tutto

L’incendio, verificatosi in Michigan a, ha causato danni irreparabili alla parte posteriore della McLaren. Le fiamme hanno distrutto il motore, l’esaurimento e gran parte della carrozzeria. Nonostante l’esaurimento, che sembra essere un’unità aftermarket, abbia resistito abbastanza bene, il danno complessivo è stato enorme. Le immagini dell’incendio, condivise dal Courtland Fire Departmentmostrano l’estensione dei danni.

Le fiamme non si sono limitate al vano motore, ma hanno anche danneggiato i pannelli posteriori, le porte e persino i sedili. Nonostante i danni, l’offerta per questa McLaren ha già raggiunto cifre a cinque zeri, dimostrando che il suo valore di collezione rimane alto.

Il valore di una McLaren 765LT anche dopo un incendio

Riparare questa McLaren 765LT sarebbe un’impresa costosa e complessa. Servirebbero un nuovo motore e probabilmente anche una nuova trasmissione, oltre a numerosi altri pezzi di ricambio. Tuttavia, il valore di questa auto risiede non solo nella sua capacità di percorrere le strade, ma anche nei suoi componenti.

Il frontale della vettura è rimasto intatto, e componenti come il paraurti in fibra di carbonio, i fari e il cofano potrebbero essere venduti per migliaia di dollari. Anche le ruote anteriori, i dischi freno in carbonio-ceramico e i grandi freni a pinza arancioni sono pezzi di grande valore per i collezionisti.

Che venga ricostruita o smontata per vendere i pezzi, questa McLaren 765LT ha ancora molto da offrire. Il suo destino è ancora incerto, ma una cosa è certa: il suo valore non è stato intaccato dall’incendio.