Il mercato delle autovetture in Italia segna un calo, ma le elettriche guadagnano quota.

Il mercato automobilistico italiano in crisi

Il mercato delle autovetture in Italia continua a mostrare segni di crisi, con un calo delle immatricolazioni che si protrae per il quarto mese consecutivo. A novembre 2024, sono state registrate 124.251 nuove immatricolazioni, segnando un decremento del 10,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo trend negativo è preoccupante, soprattutto considerando che il 2023 aveva una giornata lavorativa in più, il che rende il confronto ancora più critico.

Analisi delle immatricolazioni e dei segmenti di mercato

Nel cumulato degli undici mesi, il mercato ha visto un calo dello 0,2%, con un totale di 1.452.973 immatricolazioni rispetto a 1.455.320 nel periodo gennaio-novembre 2023. Rispetto ai dati pre-pandemia del 2019, il calo è ancora più significativo, attestandosi a un 18,2%. Questo scenario evidenzia una flessione generale, ma con alcune eccezioni nel settore delle vetture elettriche, che stanno recuperando terreno.

Ripresa delle vetture elettriche

Nonostante il calo generale, le vetture elettriche stanno mostrando segni di ripresa. A novembre, le auto elettriche hanno raggiunto una quota di mercato del 5,3%, nonostante un calo in volume del 16,9%. Le ibride, invece, hanno visto un incremento della loro quota, attestandosi al 42,6% nel mese. Questo è un segnale positivo per il futuro, poiché il mercato sembra orientarsi sempre di più verso soluzioni di mobilità sostenibile.

Le preferenze dei consumatori e i cambiamenti nel mercato

Le preferenze dei consumatori stanno cambiando, con un aumento della domanda per le vetture ibride e elettriche. Tuttavia, il noleggio a lungo termine ha subito una flessione significativa, perdendo il 25,3% dei volumi immatricolati. Anche il noleggio a breve termine ha visto una contrazione, scendendo all’1,3% del totale. Questi dati suggeriscono che i consumatori stanno rivedendo le loro scelte di mobilità, spostandosi verso opzioni più sostenibili.

Le auto più vendute e le tendenze future

In cima alla classifica delle vendite, la Fiat Panda si conferma leader, seguita dalla Dacia Sandero e dalla nuova Citroen C3. Questi modelli continuano a rispondere alle esigenze del mercato, ma la domanda di veicoli elettrici e ibridi è in crescita. Con l’aumento della consapevolezza ambientale e le politiche governative a favore della sostenibilità, è probabile che il mercato delle auto elettriche continui a espandersi nei prossimi anni.