Un nuovo capitolo per Mercedes-AMG

Mercedes-AMG sta per lanciare due veicoli ad alte prestazioni che promettono di rivoluzionare il mercato degli SUV e delle coupé elettriche. Con l’introduzione della nuova architettura AMG.EA, il marchio tedesco si prepara a sfidare le convenzioni, offrendo modelli completamente elettrici che non solo puntano sulla potenza, ma anche sull’efficienza. Il primo assaggio ufficiale del SUV è avvenuto in Svezia, dove il prototipo ha affrontato test in condizioni climatiche estreme, rivelando un design accattivante e innovativo.

Design e caratteristiche del nuovo SUV

Il nuovo SUV Mercedes-AMG si presenta con un design da coupé a quattro porte, caratterizzato da un frontale affilato e una silhouette elegante. Le dimensioni saranno simili a quelle dell’attuale GLS, ma il look sarà decisamente diverso rispetto alla gamma EQ di Mercedes. Questo SUV non solo attirerà l’attenzione per il suo aspetto, ma anche per le sue prestazioni. Sebbene i dettagli sulla motorizzazione siano ancora limitati, le aspettative sono alte: si prevede che il SUV possa raggiungere oltre 1.000 CV grazie a un innovativo pacco batterie ad alte prestazioni, che offre un aumento del 40% della densità energetica.

Prestazioni senza compromessi

Mercedes-AMG ha confermato che il nuovo SUV utilizzerà motori a flusso assiale, una tecnologia che promette un mix impareggiabile di potenza e efficienza. Attualmente, il SUV elettrico più potente della gamma è l’AMG EQE, che offre 687 CV e una coppia di 1.000 Nm, permettendo di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi. Tuttavia, il nuovo SUV dovrebbe superare queste prestazioni, posizionandosi come un vero e proprio punto di riferimento nel segmento degli SUV elettrici ad alte prestazioni.

Il futuro di Mercedes-AMG

Oltre al SUV, Mercedes-AMG sta sviluppando anche una coupé a quattro porte che sostituirà l’attuale AMG GT 4-Door Coupé. Questo modello utilizzerà gli stessi motori elettrici a flusso assiale del SUV, promettendo prestazioni straordinarie. Entrambi i veicoli saranno disponibili all’inizio del 2025, segnando un importante passo avanti per il marchio nel settore delle auto elettriche. Con queste novità, Mercedes-AMG non solo punta a soddisfare le aspettative dei clienti, ma anche a stabilire nuovi standard nel mercato automobilistico.