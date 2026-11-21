Il divieto di circolazione per i diesel Euro 5 nelle grandi città della Pianura Padana è stato posticipato di un anno. Il decreto approvato dal Senato tutela le fasce più deboli, ma apre nuovi scenari sulle misure alternative adottate dalle Regioni.

La data da cerchiare sul calendario degli automobilisti italiani si sposta in avanti di dodici mesi. Il Senato ha approvato definitivamente il decreto che rinvia l’obbligo di introdurre limitazioni strutturali alla circolazione delle auto diesel Euro 5. Il nuovo termine ultimo è fissato per il 1° ottobre 2027, sostituendo la scadenza originaria prevista per il 2026.

La decisione riguarda specificamente le quattro regioni che compongono il bacino padano: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. In queste aree, i Comuni con oltre 30 mila abitanti non dovranno applicare i blocchi immediati per questa categoria di veicoli. Il provvedimento, già licenziato dalla Camera, ha ottenuto il via libero definitivo con 77 voti favorevoli e 42 contrari, confermando una linea politica orientata a evitare ricadute economiche pesanti su famiglie e piccole imprese.

Le motivazioni politiche e sociali del rinvio

Alla base della proroga c’è la necessità di tutelare chi possiede un veicolo ancora funzionante ma privo delle risorse finanziarie per sostituirlo con un modello elettrico o ibrido. Adriano Paroli, vicepresidente vicario del gruppo Forza Italia al Senato, ha definito la scelta un atto di «sano realismo amministrativo», sottolineando come una transizione imposta solo tramite divieti rischierebbe di penalizzare le fasce più esposte della popolazione.

Paroli ha ribadito che il blocco avrebbe rappresentato una «bomba sociale ed economica» per il piccolo autotrasporto e per le famiglie a basso reddito. La giustificazione ufficiale del governo e della maggioranza parla chiaro: «Un rinvio per tutelare famiglie e imprese». Non si nega il problema della qualità dell’aria nel bacino padano, ma si rifiuta la scorciatoia dei divieti indiscriminati, preferendo concedere più tempo per adeguarsi senza imporre costi insostenibili.

Misure alternative e scetticismo sulla reale applicazione

Nonostante la proroga nazionale, le Regioni mantengono la facoltà di anticipare le restrizioni aggiornando i propri piani per la qualità dell’aria. Tuttavia, lo scetticismo sull’effettiva entrata in vigore del divieto tra un anno resta alto. Un segnale significativo arriva dal Lazio, che ha deciso di rinviare anche le limitazioni previste per i diesel euro 4, dimostrando come le esigenze della mobilità tendano spesso a prevalere sulle misure restrittive ambientali.

Nelle altre regioni coinvolte, le strategie sono diverse. Il Piemonte aveva già mosso passi autonomi cancellando il blocco strutturale previsto per 307.000 auto nell’area metropolitana di Torino e Novara, puntando su incentivi per biocarburanti e stufe innovative. Alberto Stefani, presidente del Veneto, ha invece dichiarato che il rinvio era «Sacrosanto, la Val Padana soffoca», proponendo però misure come il lavaggio delle strade e bandi per la trasformazione dei veicoli in dual fuel, alimentati sia a gasolio che a gas.

In Lombardia, dove il ministro Salvini ha voluto fortemente questo decreto, permangono dubbi sull’efficacia degli interventi futuri. Mentre i fondi Pnrr destinati esclusivamente alle auto elettriche sono andati esauriti in poche ore, segnalando una domanda reale, le risorse regionali sembrano ancora orientate verso tecnologie termiche meno inquinanti ma non a zero emissioni. Per i prossimi dieci mesi del 2027, quindi, il traffico veicolare continuerà a incidere sull’inquinamento urbano, mentre le amministrazioni lavoreranno per individuare soluzioni che rispettino gli obblighi europei senza bloccare la circolazione.