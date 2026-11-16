Un'offerta da 221 milioni di euro arrivata fuori termini complica la vendita di The Italian Sea Group, con circa duemila lavoratori in attesa di sapere cosa accadrà.

Il futuro di The Italian Sea Group (TISG), gruppo cantieristico di Marina di Carrara, si decide nelle prossime settimane. A complicare la situazione è arrivata un’offerta inattesa da parte del gruppo nautico napoletano Palumbo, che ha presentato una proposta da 221 milioni di euro per acquistare la società.

Un’offerta arrivata fuori termini

Palumbo Group ha inviato la propria proposta dopo la scadenza della procedura competitiva, nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 novembre, senza il deposito a garanzia. Inoltre l’offerta non riguarderebbe l’intero complesso aziendale. Sarà il Tribunale di Firenze a valutare se ammetterla, mentre la decisione sarebbe stata presa il 13 novembre e avrebbe escluso il gruppo napoletano dalla gara.

Restano in corsa SRI Global Limited, riconducibile a Giulio Gallazzi e Bernardo Vacchi, con 220 milioni, e Azimut Benetti, ferma a 210 milioni e intenzionata a non rilanciare. L’asta telematica è fissata per lunedì 16 novembre alle ore 17, davanti al notaio fiorentino Vincenzo Gunnella. L’incremento minimo previsto è di tre milioni di euro.

Il piano per i creditori e i lavoratori

Il progetto prevede l’affitto del complesso aziendale dal 1° dicembre, per 10mila euro al mese, con l’impegno ad assumere i circa 500 dipendenti diretti. L’affitto durerebbe cinque mesi, prorogabili di altri tre, prima della cessione definitiva. I creditori privilegiati sarebbero pagati integralmente, mentre ai chirografari andrebbe circa il 10%.

La società non dispone più della liquidità necessaria per sostenere l’attività da sola, e restano incerti il pagamento degli stipendi di novembre e delle tredicesime. Nel frattempo il tribunale ha chiesto documenti sulla crisi e sulla gestione precedente, e l’udienza per l’ammissione al concordato preventivo in continuità indiretta è fissata per il 23 dicembre.

Il bilancio in rosso

I numeri della società mostrano un patrimonio netto negativo di 435,2 milioni di euro. Nove mesi di gestione hanno prodotto una perdita di 58,7 milioni, a fronte di ricavi per 74,3 milioni. I debiti commerciali ammontano a 208,3 milioni, mentre le passività finanziarie raggiungono 185,8 milioni.

Con circa duemila persone coinvolte tra dipendenti diretti e indotto, compresi 1.500 lavoratori della filiera, ogni passaggio della vicenda pesa sull’occupazione. Per capire come si chiuderà la partita bisognerà attendere la decisione del tribunale sull’offerta Palumbo e l’esito dell’asta.