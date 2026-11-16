Sulle autostrade Free flow il casello non c'è, ma chi non paga il pedaggio entro 15 giorni rischia sanzioni da 87 a 344 euro. Oltre un transito su dieci non viene saldato in tempo, e i consumatori chiedono più informazione.

Sulle autostrade italiane Free flow, attive oggi in alcune tratte di Lombardia e Piemonte, il casello non c’è ma il pedaggio va pagato. Lungo il percorso, portali con telecamere e sensori leggono le targhe e calcolano l’importo dovuto. Chi non ha un dispositivo di telepedaggio deve saldare entro 15 giorni. Dopo questo termine il concessionario, tramite società di recupero crediti, invia un sollecito, a cui possono aggiungersi sanzioni da 87 a 344 euro.

Il sistema è stato esteso anche nel 2026, ma molti automobilisti lo conoscono ancora poco. I bilanci dei concessionari lo confermano: una quota consistente dei transiti non viene pagata entro la scadenza.

Le tratte senza caselli in Italia

Il primo grande esempio di autostrada senza barriere risale al 1997, con la Highway 407 Etr di Toronto, in Canada. In seguito il modello è arrivato anche in Portogallo. In Italia il primo impiego strutturale è del 2015, sulla Pedemontana lombarda.

Oggi il Free flow è in funzione su queste tratte:

A36 , A59 (tangenziale di Como) e A60 (tangenziale di Varese), gestite da Autostrada Pedemontana lombarda;

, (tangenziale di Como) e (tangenziale di Varese), gestite da Autostrada Pedemontana lombarda; A33 Asti-Cuneo , nel tronco II da Bra-Marene ad Asti loc. Rocca Schiavino sulla SS231, attivo dal 1° settembre 2024;

, nel tronco II da Bra-Marene ad Asti loc. Rocca Schiavino sulla SS231, attivo dal 1° settembre 2024; il raccordo Ospitaletto-Montichiari , la cosiddetta Corda Molle, in concessione ad Autovia Padana, dal 1° marzo 2026;

, la cosiddetta Corda Molle, in concessione ad Autovia Padana, dal 1° marzo 2026; la tratta Cherasco-Roddi dell’A33, dal 4 maggio.

Rispetto all’intera rete, che nel 2024 contava poco più di 6.004 chilometri a pedaggio e 1.361 chilometri senza pedaggio, si tratta di un’applicazione ancora limitata.

Come si paga e quando scattano le sanzioni

Con un dispositivo di telepedaggio, come Telepass o UnipolMove, l’addebito è automatico. Negli altri casi il sistema moltiplica i chilometri attribuiti al percorso per la tariffa unitaria, a cui si aggiungono il sovrapprezzo previsto dalla legge e l’Iva. Sulla Pedemontana la classe del veicolo si stabilisce su base volumetrica e non con il metodo assi-sagoma usato sul resto della rete. Un criterio analogo si applica sulla Asti-Cuneo e sulla Corda Molle.

Pedemontana offre diversi canali di pagamento:

il servizio gratuito Conto targa, con domiciliazione su conto corrente o carta di credito;

il borsellino elettronico Ricaricabile, associato alla targa;

l’area dedicata sul sito dell’autostrada e l’app;

gli sportelli del gruppo Intesa, con carta di debito;

i punti di assistenza lungo il tracciato, con carta di credito o contanti;

i punti di pagamento convenzionati.

Trascorsi i 15 giorni, al sollecito possono essere applicate le sanzioni previste dall’articolo 176, commi 11 e 21, del Codice della Strada.

Più incassi per i gestori, ma un pedaggio su dieci resta in sospeso

I concessionari presentano il Free flow come un modo per eliminare le code e ridurre tempi di percorrenza e inquinamento. Secondo Pedemontana, il sistema consente «di ridurre a 5 chilometri la distanza media tra gli svincoli, rispetto ai 15 chilometri delle autostrade tradizionali».

C’è però anche un vantaggio economico. Nel bilancio 2025 dell’Asti-Cuneo il traffico complessivo risulta in crescita del 6,63%. I ricavi netti da pedaggio sono passati da 23,1 a 24,7 milioni di euro, con tariffe rimaste invariate. Secondo la società, i portali permettono di intercettare chi prima usciva agli svincoli per evitare la barriera di Govone, pur percorrendo gran parte del tratto a pagamento.

Sempre sull’Asti-Cuneo, nel 2025 i pedaggi non pagati entro 15 giorni sono stati il 10,2% del totale, contro l’11,8% dei primi mesi del 2024. La società lo considera la prova «di una accresciuta familiarità dell’utenza con i sistemi di pagamento messi a disposizione dalla Società». Con il recupero crediti la quota è poi scesa al 6,46%.

Sulla Pedemontana lombarda il dato è più stabile: 12,86% nel 2023, 12,09% nel 2024 e 12,29% nel 2025. Il gestore lo attribuisce a «l’effetto dell’incremento del traffico, con conseguente incremento dell’utenza occasionale che può incorrere nella mancata corresponsione del pedaggio».

I consumatori chiedono una campagna informativa multilingue

L’Adoc, Associazione nazionale per la difesa e l’orientamento dei consumatori, segnala il problema. Il presidente nazionale Giovanni Bellissima avverte:

«Il transito lungo le autostrade Free flow comporta per i conducenti italiani ed esteri il rischio principale di incorrere in sanzioni economiche e decurtazione di punti, spesso generate da una semplice dimenticanza o dalla scarsa familiarità con il sistema».

L’associazione chiede alle concessionarie «un confronto diretto con le società autostradali e con tutte le concessionarie interessate, per affrontare nel merito le modalità applicative di questa transizione e avviare una campagna di informazione capillare, chiara e multilingue». Secondo Bellissima, «Non si può pretendere che il costo della modernizzazione gravi sulla disinformazione degli utenti».

Il tema è destinato a crescere. Il decreto n. 218 del 9 settembre 2025 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti finanzia un programma di Multi-lane Free flow predisposto da Autostrade dello Stato. Sono previsti poco più di 2 milioni di euro per 6 installazioni nel 2026 e 1,66 milioni per altre 6 nel 2027. Chi ha dubbi su un transito o ritiene di aver ricevuto un sollecito non dovuto può rivolgersi agli sportelli territoriali dell’Adoc, che raccolgono chiarimenti e segnalazioni.