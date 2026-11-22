Il Department for Transport britannico ha revocato l'omologazione di 154 telecamere HADECS3X a causa di un ritardo tecnico nella lettura dei limiti variabili. Tra il 2021 e il 2025 si sono verificate 2.650 rilevazioni errate, con rimborsi avviati e contratti risolti.

La sicurezza stradale in Inghilterra attraversa una fase di revisione critica per quanto riguarda l’affidabilità dei controlli automatizzati. Il Department for Transport ha confermato la revoca dell’omologazione del sistema HADECS3X, portando allo spegnimento operativo di 154 telecamere lungo le autostrade nazionali e le principali strade statali gestite da National Highways. La decisione arriva dopo l’emersione di gravi discrepanze tra i limiti di velocità esposti sui pannelli elettronici e quelli effettivamente registrati dai radar.

Il nodo tecnico tra MIDAS e HADECS3X

Al centro della vicenda c’è un problema di sincronizzazione tra due sistemi distinti. Da un lato MIDAS, che gestisce il traffico e modifica automaticamente i limiti di velocità variabile; dall’altro HADECS3X, il sistema di rilevazione delle infrazioni fornito da Verra Mobility. I test hanno evidenziato che HADECS3X necessitava di un intervallo di circa 17,33 secondi per recepire correttamente una variazione del limite. Se durante questa finestra temporale il valore cambiava e veniva poi ripristinato rapidamente, la telecamera continuava a fare riferimento al vecchio parametro, generando uno scarto rispetto a quanto visibile al conducente.

Questa latenza non ha solo prodotto falsi positivi, ma ha creato anche il rischio opposto: automobilisti che superavano il nuovo limite abbassato potevano non essere sanzionati perché la telecamera registrava ancora il limite precedente più alto. La questione è emersa alla fine del 2025, quando National Highways ha riconosciuto l’anomalia, estendendo successivamente le indagini alle installazioni effettuate dal 2019.

Conseguenze legali e rimborsi agli automobilisti

Le verifiche condotte su un periodo di quattro anni, dal 2021 al 2025, hanno identificato 2.650 attivazioni errate distribuite in 22 aree di competenza delle forze di polizia inglesi. Sebbene questo dato rappresenti meno dello 0,1% delle rilevazioni totali, l’impatto legale è stato significativo. Il governo britannico ha avviato procedure per rimborsare le persone colpite da multe ingiuste, restituendo eventuali punti patente sottratti indebitamente.

Preventivamente, decine di migliaia di procedimenti e corsi di sensibilizzazione sulla velocità erano stati annullati già dalla scoperta del problema. Una revisione indipendente guidata da Tracy Westall (Officer of the Order of the British Empire) e pubblicata il 17 novembre 2026 ha criticato la gestione della crisi da parte di National Highways, evidenziando carenze nella comunicazione con le forze di polizia e nel monitoraggio dei dati. Di conseguenza, National Highways ha rescisso il contratto con Verra Mobility.

Cosa succede ora sulle strade inglesi

Nonostante lo stop ai dispositivi HADECS3X, i pannelli a messaggio variabile rimangono attivi per gestire il flusso del traffico e la sicurezza. Per garantire il rispetto dei limiti, le autorità hanno implementato soluzioni alternative che includono pattuglie di polizia, telecamere mobili, sistemi di rilevamento della velocità media e tecnologia ANPR (riconoscimento automatico delle targhe). L’obiettivo dichiarato è mantenere la conformità senza affidarsi a strumenti la cui integrità giuridica è stata compromessa.

Chi viaggia in Inghilterra deve prestare attenzione ai segnali attuali, poiché i controlli sono stati potenziati con metodi manuali e tecnologici alternativi. La revoca dell’omologazione rende inutilizzabili come prova legale le immagini catturate dalle telecamere disattivate, costringendo gli operatori a fare affidamento esclusivamente sui nuovi sistemi approvati dal Home Office.