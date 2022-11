Mercedes EQE SUV: alla scoperta del baby EQS SUV

Il SUV Mercedes EQE è senza dubbio l’anello mancante della gamma EQ. In parole povere, riprende la base tecnica e l’aspetto della berlina EQE, ma in una versione rialzata da strada. Questo lo rende un SUV EQS più piccolo, con linee fluide che si adattano al resto della gamma.

Nulla di nuovo in termini di stile: pannello nero nella parte anteriore, striscia LED nella parte posteriore, maniglie a filo, nulla di sporgente.

Mercedes EQE SUV: caratteristiche

La carrozzeria vanta un’aerodinamica ottimizzata (Cx di 0,25). Ciò è dovuto in parte al cofano che si estende verso i montanti del parabrezza. Il SUV EQE monta ruote da 19 a 22 pollici e può essere dotato di una pedana opzionale. Sembra un vero avventuriero? Vi lasciamo giudicare.

Le sue dimensioni: 4,86 m di lunghezza, 1,94 m di larghezza e 1,69 m di altezza. È più corta di 9 cm, più larga di 3 cm e più alta di 6 cm rispetto alla berlina EQE. Il SUV Mercedes EQE ha un passo di 3,03 m, rispetto ai 3,12 m della berlina. Ciò significa che le dimensioni complessive sono molto simili a quelle di un altro SUV tedesco, l’Audi e-tron S.

Tuttavia, il suo design più curvilineo conferisce al SUV EQE un aspetto più imponente, persino leggermente paffuto.

A sorpresa, verrà presentata anche una versione AMG. Le modifiche esterne rimangono comunque discrete, con cerchi e badge essenzialmente specifici sul modello presentato. È quindi sotto il cofano e all’interno che il SUV Mercedes-AMG EQE si evolve davvero.

Interni high-tech: 1,40 m di Hyperscreen!

Mercedes è obbligata a utilizzare schermi tattili sul sedile del conducente. Lo dimostra l’impressionante Hyperscreen, che consiste in tre schermi separati in modo quasi invisibile, con una superficie di visualizzazione di 1,40 m! Un cruscotto di altissima tecnologia perfettamente integrato nell’abitacolo premium ed elegante che lo circonda. Il SUV Mercedes EQE ha interni bianchi con rivestimenti in pelle marrone. Nel complesso, un mix chic e moderno come il produttore sa fare.

Tutti i comandi a portata di mano del conducente sono sensibili al tocco, compresi il volante e la console centrale. I pochi momenti trascorsi a bordo rivelano sedili posteriori molto promettenti. Lo spazio per le ginocchia e la testa promettono spazio e comfort per i lunghi viaggi. Il bagagliaio passa da 520 a 1.675 litri. D’altra parte, il SUV Mercedes-AMG EQE è un po’ più sportivo.