In Italia cresce il mercato automobilistico tra incentivi e finanziamenti agevolati

Per gli italiani, le automobili rappresentano una delle passioni più importanti e una vera e propria necessità per cui vale la pena spendere. Che si tratti di auto nuove e usate o delle nuove formule che prevedono noleggi a breve e lungo termine e leasing, nel nostro Paese il mercato automobilistico continua ad andare molto forte, compreso il comparto delle auto elettriche e delle auto ibride.

Secondo i dati UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), infatti, il primo semestre del 2024 chiude con 886.386 immatricolazioni, una crescita del 5,3% rispetto alle 841.573 unità dello stesso periodo dello scorso anno. Questo, anche grazie ai nuovi incentivi, alla disponibilità di vetture in pronta consegna e alle maggiori possibilità di ottenere un finanziamento auto più conveniente, grazie ai tassi di interessi in calo.

Quest’ultimo, attivabile in banca o direttamente presso la concessionaria, si rivela quindi decisamente interessante. Dopo un’attenta valutazione di quale offerta può adattarsi meglio alle proprie esigenze, grazie anche all’aiuto di piattaforme online dedite proprio al confronto tra queste, come Facile.it, si procede in genere con la richiesta. Questa soluzione consente non solo di acquistare una nuova auto ottenendo un prestito se non si ha la liquidità necessaria disponibile, ma garantisce anche un tasso fisso e, di conseguenza, rate dell’importo desiderato che restano costanti nel tempo e non riservano sorprese.

Acquisto auto 2024: incentivi Superbonus auto

Il 3 giugno 2024 si è dato il via alle prenotazioni, tramite piattaforma dedicata, per gli incentivi auto che fanno parte dell’Ecobonus auto 2024 e che possono essere richiesti fino al 31 dicembre di quest’anno.

Si tratta di agevolazioni economiche riservate a chi decide di acquistare veicoli di nuova immatricolazione e usati (compreso il noleggio a lungo termine) che rispettino determinati requisiti riguardo le emissioni di CO2 e per la rottamazione dei vecchi modelli. Si tratta quindi di una misura fortemente voluta per aumentare il numero di auto non inquinanti e per rinnovare il parco circolante.

Per favorire ulteriormente il raggiungimento di questo specifico obiettivo, gli incentivi prevedono uno sconto ancora più importante per chi acquista mezzi green, quindi auto e veicoli commerciali elettrici, ibridi e a motore termico. A seconda della classe ambientale di appartenenza del nuovo mezzo e di quello da rottamare, cambia l’importo del contributo, che può prevedere un ulteriore 25% di sconto in caso di reddito familiare Isee basso (inferiore ai 30mila euro).

Importante infine sapere che gli incentivi vengono erogati solo entro un certo prezzo del nuovo mezzo, che il veicolo rottamabile deve essere intestato da almeno 12 mesi al proprietario del nuovo veicolo (o un familiare convivente) e che è il concessionario a dover prenotare il Bonus.

Acquisto auto 2024: la Legge 104

Un ulteriore aiuto per l’acquisto di un’auto nuova, usata o in leasing, anche per vetture ibride o plug–in, c’è la Legge 104, confermata anche in questo 2024.

Si tratta di un’agevolazione pensata per le persone con disabilità grave o per i familiari incaricati dell’accompagnamento che prevede IVA agevolata al 4% (invece che al 22%), detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta (con spesa massima di 18.075,99 euro) ed esenzione dal pagamento del bollo auto.

Questo aiuto spetta una sola volta nel corso di 4 anni, decorrenti dalla data di acquisto.