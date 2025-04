La rapida ascesa di MG nel mercato italiano

Negli ultimi anni, il marchio MG, parte del gruppo Saic, ha registrato un sorprendente incremento delle vendite in Italia, diventando uno dei principali costruttori cinesi nel settore automobilistico. Questo successo non è frutto del caso, ma di una strategia ben definita che ha saputo rispondere alle esigenze del mercato locale. Andrea Bartolomeo, country manager di MG Italia, sottolinea l’importanza di offrire prodotti che rispondano alle necessità dei consumatori, affermando che “se vuoi affermarti, devi dare al mercato il prodotto di cui ha bisogno”.

Modelli ibridi e benzina: la scelta vincente

MG ha scelto di non concentrarsi esclusivamente sui veicoli elettrici, ma di diversificare la propria offerta con modelli a benzina e ibridi. La berlina MG3 a benzina e il SUV ZS, già disponibile in versione full hybrid, rappresentano un passo strategico per attrarre un pubblico più ampio. La MG3, con un motore 1.5 da 115 CV, è proposta a un prezzo competitivo, rendendola accessibile a molti consumatori. Inoltre, la nuova ZS a benzina, con un motore più potente rispetto alla versione precedente, si posiziona come un’opzione interessante per chi cerca un SUV compatto e performante.

Prospettive future e obiettivi di sostenibilità

Nonostante il successo attuale, MG non si ferma qui. La casa automobilistica prevede di lanciare nuovi modelli elettrici nel prossimo futuro, con un b-SUV a batteria atteso per giugno e una berlina di oltre 4 metri prevista per la fine dell’anno. Bartolomeo ha dichiarato che l’ibrido plug-in rappresenta una delle chiavi per il futuro del marchio, con l’obiettivo di raggiungere i target europei di riduzione delle emissioni di CO2. La nuova generazione di MG HS, un SUV di segmento C, è già in lista e promette di rafforzare ulteriormente la presenza del marchio nel mercato.

Le offerte di lancio e le strategie di finanziamento

Per incentivare le vendite, MG ha introdotto offerte di lancio per i suoi nuovi modelli, che includono sconti significativi per chi opta per finanziamenti. La formula “Fifty-Fifty” consente ai clienti di pagare metà del prezzo subito e l’altra metà dopo due anni, senza interessi. Questa strategia non solo rende i veicoli più accessibili, ma stimola anche l’interesse per il marchio, contribuendo alla sua crescita nel mercato italiano.