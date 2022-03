MG5 elettrica: tutte le informazioni nel dettaglio

La MG5 è la prima auto elettrica del marchio e l’unico modello non SUV sul mercato. Con un’autonomia di circa 400 km, arriverà nel primo trimestre del 2022. Anche se esiste una MG5 in Cina (da dove proviene SAIC, il proprietario di MG), la MG5 ha le sue origini nella Roewe i5.

Esistente come la Ei5 electric, è stata importata prima nel Regno Unito, prima di arrivare in Francia con il suo restyling.

Dimensioni e stile della MG5

Originariamente piuttosto semplice, la nuova versione della MG5 ha ora un design più moderno, soprattutto nella parte anteriore. Questa auto elettrica, la prima del suo genere in Europa, ha una statura leggermente alta. La parte posteriore ha un design più moderno, soprattutto la parte anteriore, che è la prima station wagon elettrica del suo genere in Europa, con una posizione leggermente più alta.

MG non ha ancora rilasciato le dimensioni esatte della vettura, ma sappiamo le dimensioni del modello precedente. La MG5 è lunga circa 4,5 metri, larga 1,8 metri e alta 1,5 metri. Come per qualsiasi auto di lusso, il volume del bagagliaio è di primaria importanza, in questo caso 464 litri sotto il ripiano portapacchi (578 litri sul tetto). Può essere esteso a 1.456 litri abbattendo il sedile posteriore.

Motore della tenuta elettrica

La MG5 è alimentata da un motore da 135 kW/184 CV con una coppia fino a 280 Nm. Il conducente può scegliere tra tre livelli di recupero dell’energia. In questa fase, non sappiamo se ci sono diverse modalità di guida.

Questo permette uno 0-50 km/h in 3,4 secondi, 0-100 km/h in 8,3 secondi e una velocità massima di 185 km/h.

La tenuta può anche trainare fino a 500 kg.

Batteria e gamma

Il marchio sostiene una batteria agli ioni di litio con una capacità di 61,1 kWh, anche se non specifica se questa cifra sia utilizzabile o lorda. Nel ciclo WLTP, la sua autonomia è annunciata a più di 400 km. La potenza di carica è di 11 kW in corrente alternata (trifase). La carica massima in corrente continua non è annunciata, ma il produttore promette una carica da 0% a 80% in circa 30 minuti. Una caratteristica speciale è che la ricarica è bidirezionale (V2L), e può fornire energia a un dispositivo esterno fino a 2,2 kW (10 A).

Uscita e prezzo

Il lancio della MG5 elettrica è previsto per il 2022, con i prezzi che partono da 30.000 euro per la versione di base, salendo a 2000 o 3000 euro per la versione Luxury.