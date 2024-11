Mobilize Duo, il quadriciclo elettrico per la città

Un’eredità innovativa

La Mobilize Duo rappresenta un passo avanti significativo nel panorama dei quadricicli elettrici, ereditando il testimone dalla storica Renault Twizy. Questo nuovo modello si distingue per le sue dimensioni compatte e le prestazioni superiori, rendendolo un’opzione ideale per la mobilità urbana. A differenza di altri quadricicli leggeri come il Citroën Ami e il Fiat Topolino, la Mobilize Duo offre una variante di quadriciclo pesante, consentendo una maggiore potenza e velocità, con un massimo di 80 km/h e 16 CV di potenza.

Design e comfort

Il design della Mobilize Duo è stato attentamente studiato per garantire praticità e comfort. Con una lunghezza di 243 cm e una larghezza di 130 cm, questo veicolo è progettato per muoversi agilmente nel traffico cittadino e per parcheggiare in spazi ristretti. La disposizione dei posti, con due sedili in linea, offre un’esperienza di guida unica, anche se il passeggero posteriore potrebbe trovare limitato lo spazio per le gambe. Le porte con apertura verso l’alto facilitano l’accesso, mentre il cruscotto digitale da 7” fornisce tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e leggibile.

Prestazioni e autonomia

La Mobilize Duo è equipaggiata con una batteria da 10,3 kWh, che garantisce un’autonomia media di circa 160 km. Tuttavia, durante i test, è stato possibile raggiungere oltre 100 km con uno stile di guida moderato, un risultato comunque competitivo rispetto alla concorrenza. La versione base, la Mobilize Duo 45, è accessibile a un prezzo di 9.990 euro, mentre la versione più potente, la 80 Evo, offre una serie di optional interessanti, come il climatizzatore e un sistema di ricarica più veloce, a un prezzo di 12.500 euro.

Considerazioni finali

Nonostante le sue limitazioni, come la non idoneità a circolare su autostrade e la necessità di una patente specifica per i conducenti più giovani, la Mobilize Duo si presenta come un’ottima soluzione per chi cerca un veicolo elettrico pratico e maneggevole per la città. Con un design accattivante e funzionalità innovative, questo quadriciclo elettrico è destinato a diventare un punto di riferimento nel settore della mobilità urbana sostenibile.