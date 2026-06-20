Modello 1:18 Alfa Romeo Giulia GTAm: qualità da esposizione firmata Motorhelix

Il modello 1:18 della Alfa Romeo Giulia GTAm realizzato da Motorhelix è una riproduzione curata nei particolari: carrozzeria in metallo, sei aperture, interni non stilizzati e un motore replica esposto su supporto che lo elevano a vero oggetto da collezione.

La miniatura in scala 1:18 dell’Alfa Romeo Giulia GTAm prodotta da Motorhelix porta in vetrina più di una semplice somiglianza: è pensata come un pezzo da esposizione capace di raccontare la personalità della vettura originale. Realizzata con una carrozzeria metallica e una verniciatura verde metallizzato, mette in evidenza proporzioni e dettagli tecnici che la distinguono dalle comuni riproduzioni.

Il modello si caratterizza per la presenza di sei aperture che permettono di accedere a cofano, portiere e bagagliaio e di apprezzare l’articolazione delle superfici e la qualità degli interni, progettati per restituire l’assetto aggressivo e la presenza scenica della GTAm reale.

Qualità costruttiva e aspetto esterno

La scocca in metallo offre una sensazione di solidità al tatto, mentre la verniciatura mette in risalto le linee. I dettagli in fibra di carbonio sono riprodotti con una trama fine, contribuendo al realismo complessivo. Il frontale conserva lo spirito aggressivo della controparte reale: lo scudo Alfa Romeo spicca tra prese d’aria marcate e accorgimenti aerodinamici riprodotti con precisione, e i fari anteriori mostrano una definizione interna che non passa inosservata. Nel complesso, la resa estetica rimanda a un equilibrio tra eleganza e prestazione.

Elementi estetici e assetto

Le ruote nere abbinate a pinze freno gialle definiscono un contrasto cromatico deciso e fedele all’originale, mentre l’assetto basso e largo sottolinea la vocazione corsaiola della GTAm. Questo atteggiamento visivo contribuisce a trasformare il modello in un vero oggetto da esposizione andando oltre la semplice miniatura da scaffale.

Interni, vano motore e accessorio esclusivo

L’apertura delle portiere rivela un abitacolo che non è il classico interno “stilizzato” spesso riscontrato nelle scale apribili: sedili, pannelli porta e plancia sono stati realizzati per riprodurre la combinazione di lusso e spirito agonistico tipica delle Alfa Romeo speciali. Il volante e la strumentazione mantengono proporzioni credibili, mentre gli inserti effetto carbonio arricchiscono l’impostazione tecnica dell’abitacolo.

Aprendo il cofano anteriore si trova un vano motore dettagliato, con componenti meccaniche disposte in modo ordinato e realistico. A rendere unico il progetto è l’accessorio fornito separatamente: la replica completa del motore esposta su un supporto officina. Questo elemento, completo di collettori, trasmissione e accessori, è presentato come un gruppo propulsore in fase di preparazione e comprende anche un cavalletto rosso con catene e pistone idraulico, che contribuisce a creare una piccola scena da reparto corse.

Il valore collezionistico e il prezzo

Per collezionisti e appassionati la combinazione di qualità costruttiva e dettagli espositivi rende il modello una scelta obbligata per ogni scuderia tricolore che si rispetti. Il modello è reperibile in negozi specializzati e viene venduto a prezzi indicativi che oscillano tra 290 e 300 euro una fascia che riflette l’accuratezza e gli extra inclusi nel kit.

Oltre al valore estetico, la presenza di un accessorio come il motore separato eleva il pezzo da semplice riproduzione a elemento da mostrare in collezioni tematiche o vetrine dedicate alle auto di gara, conferendo al modello la dignità di un instant classic tra le proposte recenti dedicate alla Casa di Arese.

Il progetto Motorhelix della Giulia GTAm in scala 1:18 è