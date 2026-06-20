Mondiali 2026: Brasile batte Haiti 3-0 con doppietta di Cunha e gol di Vinicius Jr.

Il Brasile di Ancelotti ha sconfitto Haiti 3-0 con una doppietta di Cunha e un gol di Vinicius Jr. L'unica nota negativa è l'infortunio di Raphinha, uscito nel primo tempo.

Il Brasile di Carlo Ancelotti ha dimostrato la sua forza contro Haiti, vincendo 3-0 con una prestazione convincente. La doppietta di Matheus Cunha e il gol di Vinicius Jr. hanno segnato la strada verso la vittoria, ma l’infortunio di Raphinha ha gettato un’ombra sulla partita. La Seleçao ha così ottenuto tre punti fondamentali nel Gruppo C dei Mondiali 2026.

La partita, giocata il 20 giugno 2026, ha visto il Brasile dominare fin dai primi minuti. La scelta di Ancelotti di schierare Cunha come centravanti si è rivelata vincente, con il giocatore che ha mostrato grande intelligenza tattica e capacità realizzativa. Vinicius Jr. ha confermato il suo ruolo di giocatore chiave, contribuendo in modo decisivo alla vittoria.

La prestazione di Cunha e Vinicius Jr.

Il primo gol è arrivato al 24′ minuto, quando Vinicius Jr. ha tirato da fuori area, il portiere di Haiti Placide ha respinto, e Cunha ha approfittato del rimpallo per segnare. Al 36′, Cunha ha segnato nuovamente, questa volta su un assist di Vinicius Jr., portando il punteggio a 2-0. Il tris è arrivato nel terzo minuto di recupero del primo tempo, con Vinicius Jr. che ha segnato su un assist di Paquetà.

La prestazione di Cunha è stata particolarmente notevole. Il centravanti ha dimostrato di essere un giocatore completo, capace di arretrare e partecipare alla manovra, oltre che di segnare. Vinicius Jr., invece, ha confermato la sua fama di giocatore pericoloso e fantasioso, con una prestazione che gli è valsa il premio di MVP.

L’infortunio di Raphinha e le implicazioni

L’unica nota negativa per il Brasile è stata l’infortunio di Raphinha, uscito al 40′ del primo tempo per un problema muscolare. L’attaccante del Barcellona è stato sostituito da Rayan, e nelle prossime ore si saprà di più sull’entità dell’infortunio. Questo è un colpo duro per Ancelotti, che dovrà fare a meno di un giocatore chiave per le prossime partite.

Nonostante l’infortunio, il Brasile ha dimostrato di avere una squadra profonda e capace di adattarsi. La vittoria contro Haiti è un passo importante verso la qualificazione, ma la prossima partita contro la Scozia sarà una vera sfida. Ancelotti dovrà trovare soluzioni per sostituire Raphinha e mantenere la squadra competitiva.

La tattica di Ancelotti e il futuro della Seleçao

Ancelotti ha fatto alcune scelte tattiche importanti, come il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3, che ha dato più densità al centrocampo. La scelta di schierare Danilo a destra della difesa ha dato maggiore sicurezza, mentre l’inserimento di Cunha al posto di Igor Thiago ha dato più dinamismo all’attacco.

Il Brasile ha ancora molto lavoro da fare, ma la vittoria contro Haiti è un segnale positivo. La squadra ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli, e con la giusta preparazione può aspirare a grandi risultati. La prossima partita contro la Scozia sarà cruciale, e Ancelotti dovrà trovare il modo di gestire l’infortunio di Raphinha e mantenere la squadra concentrata.