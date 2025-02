Un evento imperdibile per gli appassionati delle due ruote

Il Moto Expo Piacenza 2025, che si terrà il 8 e 9 febbraio, promette di essere un evento straordinario per tutti gli amanti delle moto. Con oltre 600 modelli esposti, tra cui le iconiche moto sportive degli anni ’80 e ’90, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera ricca di storia e passione. L’evento si svolgerà presso il Piacenza Expo, un’area espositiva di 15.000 metri quadrati, suddivisa in tre padiglioni, ognuno dedicato a diverse categorie di moto.

Le moto in esposizione: un tuffo nel passato

Quest’anno, il Moto Expo si concentrerà sulle moto a due tempi, un tema che ha segnato un’epoca nel mondo delle due ruote. I visitatori potranno ammirare modelli storici come le 125 e 250 2T di Aprilia e Cagiva, che hanno fatto la storia delle competizioni motociclistiche. Il Padiglione 1 sarà dedicato alle moto da strada e ai prototipi esclusivi di MotoGP e Superbike, mentre il Padiglione 2 ospiterà una selezione di modelli da cross e enduro, con particolare attenzione ai mezzi degli anni ’80. Inoltre, l’area esterna offrirà scuole di avviamento alla moto per i più giovani, un’iniziativa che mira a coinvolgere le nuove generazioni nella passione per le moto.

Ospiti d’eccezione e attività collaterali

Il Moto Expo Piacenza non è solo un’esposizione di moto, ma anche un’occasione per incontrare personaggi di spicco del mondo motociclistico. Tra gli ospiti di quest’edizione ci saranno Nico Cereghini, che presenterà il suo libro su Valentino Rossi, e Loris Capirossi, che sarà intervistato da Max Temporali. Questi momenti di incontro rappresentano un valore aggiunto per tutti i partecipanti, che potranno ascoltare storie e aneddoti direttamente dai protagonisti. Inoltre, la “Galleria italiana del tempo” offrirà un viaggio attraverso la storia delle moto, auto e camion dal 1965 a oggi, arricchendo ulteriormente l’esperienza dei visitatori.

Informazioni pratiche per i visitatori

L’ingresso all’evento avrà un costo di 12 euro e sarà aperto dalle alle . Gli organizzatori hanno lavorato duramente per garantire un’esperienza indimenticabile, e l’Assessore al Bilancio del Comune di Piacenza, Gianluca Ceccarelli, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per il territorio. Con una crescita significativa rispetto all’edizione precedente, il Moto Expo Piacenza si sta affermando come un punto di riferimento nazionale per gli appassionati delle moto. Non perdere l’occasione di vivere un fine settimana all’insegna della passione per le due ruote e della cultura motociclistica.