Il passaggio di proprietà della MotoGP

Il 19 dicembre rappresenta una data cruciale per il futuro della MotoGP, con la possibilità che la gestione passi da Dorna a Liberty Media. Questa transizione, se confermata, potrebbe segnare un cambiamento radicale nel panorama del motociclismo mondiale. Liberty Media, già nota per il suo controllo sulla Formula Uno, ha messo sul piatto 3,5 miliardi di euro per acquisire l’86% di Dorna Sports. Tuttavia, la questione non è solo economica; ci sono anche implicazioni legate alla concorrenza e al monopolio nel settore del motorsport.

Le preoccupazioni dell’Antitrust europeo

Le autorità europee, in particolare l’Antitrust, stanno monitorando attentamente la situazione. Il deputato belga Pascal Arimont ha sollevato preoccupazioni riguardo al monopolio che Liberty Media potrebbe esercitare sul motociclismo, con potenziali conseguenze negative per i settori della radiodiffusione e dello streaming. Teresa Ribeiro, a capo dell’Antitrust, è particolarmente attenta a come questa concentrazione di potere possa influenzare il mercato. La questione è quindi di grande rilevanza, non solo per gli appassionati di motociclismo, ma anche per l’industria dell’intrattenimento.

Le pressioni e le aspettative

Negli ultimi tempi, ci sono state forti pressioni da entrambe le parti per influenzare la decisione finale. Liberty Media ha dichiarato di essere pronta a rispondere a qualsiasi richiesta di chiarimento da parte delle autorità europee, sperando che venga compresa la natura dinamica del mercato. Il CEO Gregg Maffei ha affermato di essere “pronto a tutto”, suggerendo che la società americana non intende ritirarsi facilmente. Tuttavia, la situazione rimane tesa e incerta, con la possibilità che l’indagine possa prolungarsi fino alla primavera del 2025.

Il futuro del motociclismo

Il motociclismo ha bisogno di stabilità e di una gestione adeguata per affrontare le nuove sfide globali. Dorna ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere il Motomondiale, ma ora è il momento di considerare un cambiamento. È essenziale che il motociclismo non venga influenzato da beghe politiche o istituzionali, ma possa continuare a crescere e a innovare. La comunità degli appassionati attende con ansia il verdetto del 19 dicembre, che potrebbe determinare il futuro della MotoGP e del motociclismo in generale.