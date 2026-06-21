MotoGP: Marc Marquez vince il GP della Repubblica Ceca

Marc Marquez ha conquistato la seconda vittoria consecutiva a Brno, approfittando delle difficoltà di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Ai Ogura ha ottenuto la pole position, mentre Francesco Bagnaia continua a migliorare.

Il circuito di Brno ha visto un’altra vittoria di Marc Marquez, che continua la sua straordinaria rimonta in campionato. Con la sospensione di Marco Bezzecchi e le difficoltà di Jorge Martin, lo spagnolo del Ducati Lenovo Team ha capitalizzato al meglio la situazione.

Ora, Bezzecchi, leader del campionato, si trova a -40 punti da Marquez, che ha recuperato ben 62 punti in soli due weekend. Sul podio di Brno sono saliti anche Ai Ogura, unica Aprilia a sorridere, e Francesco Bagnaia, che sembra trovare sempre più feeling con la sua moto.

La pole position di Ai Ogura e le qualifiche

La sorpresa delle qualifiche è stata Ai Ogura del SuperFile Trackhouse MotoGP Teamche ha conquistato la prima pole position della sua carriera in MotoGP. Il giapponese ha stabilito il nuovo record del circuito con un tempo di 1:51.139, superando di oltre due decimi Fabio Di Giannantonio del Pertamina Enduro VR46 Racing Team e Francesco Bagnaia.

Marco Bezzecchi, leader del campionato, si è qualificato quarto, mentre Marc Marquez, vincitore dello scorso round in Ungheria, ha dovuto cancellare il suo primo crono utile per aver superato i limiti della pista. Jorge Martin, secondo in classifica, ha chiuso decimo e dovrà scontare due long lap per un incidente in partenza al Balaton Park.

Le prestazioni di Bagnaia e la classifica

Francesco Bagnaia, che ha vinto la Sprint sabato, continua a migliorare costantemente. Il pilota del Ducati Lenovo Team sembra aver trovato un buon feeling con la sua moto e non è lontano dalla vetta della classifica. Anche Diogo Moreira del Pro Honda LCR ha mostrato buone prestazioni, chiudendo la seconda fila.

Con questa vittoria, Marc Marquez ha ridotto ulteriormente il distacco da Marco Bezzecchi, che rimane in testa al campionato. La gara di Brno ha dimostrato ancora una volta la competitività della MotoGP e la capacità dei piloti di adattarsi alle diverse situazioni di gara.