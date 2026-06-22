MotoGP: Marquez domina il GP della Repubblica Ceca con una straordinaria rimonta

Marc Marquez ha dominato il GP della Repubblica Ceca con una straordinaria rimonta negli ultimi giri, conquistando la sua 101ª vittoria in carriera. Pecco Bagnaia e Ai Ogura completano il podio.

Il circuito di Brno ha assistito a una delle gare più emozionanti della stagione 2026 di MotoGP. Marc Marquez, dopo un avvio di stagione in salita, ha dimostrato tutta la sua classe con una rimonta spettacolare negli ultimi cinque giri, conquistando la sua 101ª vittoria in carriera.

La gara è stata caratterizzata da un duello serrato tra le Ducati ufficiali, con Pecco Bagnaia che ha guidato la maggior parte della corsa. Tuttavia, Marquez non ha mai mollato, dimostrando una determinazione e una precisione che hanno lasciato tutti senza fiato.

La rimonta di Marquez: un capolavoro di strategia e coraggio

Marc Marquez ha preso il comando della gara al 16° giro superando Bagnaia con una manovra impeccabile. Da quel momento, lo spagnolo ha gestito la corsa con maestria, resistendo al ritorno di Ai Ogura, che ha concluso al secondo posto, il suo miglior risultato in MotoGP.

“Sono arrivato alla fine vuoto: gli ultimi 5-6 giri sono stati i più duri dell’anno”, ha dichiarato Marquez al traguardo. “Ma non mollo mai, lo sapete. Questa vittoria è estremamente importante, soprattutto su un circuito con tante curve a destra, dove non sono mai stato al mio meglio.”

La vittoria di Marquez ha ridotto il distacco in classifica da Marco Bezzecchi a 40 punti dopo che il pilota dell’Aprilia è stato sospeso dai Giudici di Gara per l’episodio di sabato. Ora, lo spagnolo è più che mai in corsa per il titolo.

Il podio e le prestazioni dei piloti

Pecco Bagnaia ha concluso al terzo posto, il suo quarto podio consecutivo. “Percepivo che il passo non fosse sufficiente”, ha ammesso Bagnaia. “Mi mancavano 2-3 decimi rispetto ai primi due, ma sono contento della prestazione.”

Fabio Di Giannantonio ha chiuso al quarto posto, mentre Jorge Martin ha concluso nono, guadagnando 7 punti su Bezzecchi. “Partito decimo, ho dovuto recuperare dopo due long lap penalty”, ha spiegato Martin. “Ma sono riuscito a risalire fino al nono posto, un risultato importante per la classifica.”

Le sorprese della gara

Tra le sorprese della gara, il ritiro di Pedro Acosta all’ultimo giro, dopo aver firmato il miglior giro di giornata. Anche Diogo Moreira ha avuto un ruolo importante, superando Di Giannantonio nel primo giro prima di retrocedere.

Ai Ogura, partito dalla pole, ha dimostrato grande costanza, risalendo fino al secondo posto dopo essere stato superato da Bagnaia e Marquez. “Sono molto felice di questo risultato”, ha dichiarato Ogura. “È il mio miglior risultato in MotoGP e spero di continuare così.”

La classifica aggiornata del campionato

Dopo il GP della Repubblica Ceca, la classifica del Mondiale piloti vede Marco Bezzecchi al primo posto con 180 punti seguito da Jorge Martin a 172 e Fabio Di Giannantonio a 157. Marc Marquez, quarto con 140 punti è ora più che mai in lotta per il titolo.

La prossima tappa del campionato sarà un altro appuntamento cruciale per la lotta al titolo, con i piloti che si preparano a dare il massimo per conquistare punti preziosi.