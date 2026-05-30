MotoGP Mugello 2026: tutto quello da sapere sul Gran Premio d’Italia

Tutte le informazioni pratiche e sportive sul Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello: programma, protagonisti, trasporti e regole di sicurezza per il weekend del 29-31 maggio 2026.

Il Campionato del mondo di motociclismo fa tappa in Toscana con il Gran premio d’Italia al Mugello Circuit, in programma dal 29 al 31 maggio 2026. L’evento, appuntamento tradizionale per i tifosi italiani e internazionali, arriva in un momento chiave della stagione e promette spettacolo sulle colline di Scarperia e San Piero.

Oltre alle battaglie in pista, il fine settimana porta con sé un complesso piano logistico e misure di sicurezza straordinarie: trasporti potenziati, navette, ordinanze locali e divieti specifici sono stati predisposti per gestire l’afflusso dei tifosi e garantire lo svolgimento regolare delle gare.

I protagonisti e la situazione di campionato

La classifica prima del Mugello vede Marco Bezzecchi in testa con 142 punti, seguito da Jorge Martin a quota 127 e Fabio Di Giannantonio con 116. Tra i nomi seguiti con attenzione c’è anche Pedro Acosta, quarto con 92 punti, mentre Pecco Bagnaia, detentore di successi recenti, è chiamato a recuperare dopo un avvio di stagione più complesso: è ottavo con 63 punti e punta a un risultato rilevante davanti al pubblico di casa.

Il ritorno di Marc Marquez

Tra le note più attese spicca il rientro di Marc Marquez, tornato in pista dopo le settimane di stop causate dalla caduta a Le Mans. Il suo ritorno al Mugello aggiunge ulteriore interesse: sarà osservato speciale per capire come si inserirà nella lotta tra Ducati e Aprilia. Assenti invece per infortunio sono Alex Marquez e Johann Zarco, circostanza che modifica gli equilibri del paddock.

Formato del weekend e programma orario

Come consuetudine per la stagione 2026, il weekend seguirà il format che prevede la sprint Race al sabato pomeriggio, mentre la domenica è riservata alle gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Le sessioni di prove libere e qualifiche distribuite tra venerdì e sabato determineranno le griglie di partenza e le strategie per la sprint e la gara principale.

Orari principali

Il calendario ufficiale include sessioni al mattino e al pomeriggio: venerdì sono programmate le prove libere delle tre classi; sabato mattina le qualifiche MotoGP e il pomeriggio la Sprint alle 15:00; domenica la gara regina è fissata per le 14:00. L’intero pacchetto di prove, qualifiche e gare sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su Now, mentre TV8 offrirà una copertura in chiaro di qualifiche, Sprint e delle gare domenicali.

Come arrivare: treni, navette e traffico

Per gestire l’afflusso di spettatori, la Regione Toscana e Trenitalia hanno previsto un potenziamento del servizio ferroviario sulla linea Firenze–Borgo San Lorenzo, con corse straordinarie e posti aggiuntivi sui treni regionali. Saranno inoltre attive navette dedicate gestite da Autolinee Toscane in partenza dalle stazioni di Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve, con percorsi studiati per avvicinare i tifosi al punto più vicino del circuito.

Dettagli sulle navette

Il servizio da Borgo San Lorenzo prevede navette operative in orari dedicati sia sabato che domenica, con un incremento di corse nella giornata di gara. Da San Piero a Sieve sono previste corse circolari che collegano stazione, centro commerciale e punti di imbarco per il circuito; i tempi di percorrenza sono stimati in pochi minuti ma possono allungarsi a causa dell’alta affluenza.

Ordinanze e misure di sicurezza

I Comuni interessati hanno emanato ordinanze temporanee per regolare la viabilità: chiusure e divieti di transito e sosta interesseranno tratti della strada comunale di Figliano, via Buozzi e alcune direttrici nel centro di Scarperia e negli accessi a Borgo San Lorenzo. Le disposizioni mirano a favorire il flusso dei mezzi di soccorso e dei servizi, nonché a ridurre la congestione nei pressi dell’autodromo.

La Prefettura di Firenze ha inoltre stabilito norme per la sicurezza all’interno del circuito: è vietata l’introduzione di bevande in contenitori di vetro e di aerosol urticanti o materiale esplodente; sono ammessi i fumogeni colorati nei limiti previsti dalla legge. Inoltre, sono in vigore limitazioni alla vendita per asporto di bevande alcoliche in alcune fasce orarie e località (vendita vietata in specifici orari tra venerdì e domenica), misure pensate per garantire ordine e sicurezza durante l’evento.

Esperienza per il pubblico e servizi del circuito

Il Mugello Circuit mette a disposizione aree per campeggio, punti ristoro e percorsi per incontrare i piloti, oltre a iniziative serali come DJ set e intrattenimento. Come da tradizione, al termine della gara è prevista un’invasione controllata della pista per le premiazioni e i festeggiamenti. Per informazioni su biglietti e servizi è consigliabile consultare il sito ufficiale mugellocircuit.com.

Per vivere al meglio il weekend è raccomandato programmare gli spostamenti in anticipo, seguire la segnaletica temporanea e consultare gli aggiornamenti su orari e servizi offerti dagli organizzatori, dalle autorità locali e dagli operatori ferroviari.