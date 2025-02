La capitale thailandese accoglie i protagonisti del motociclismo in vista del mondiale.

Un evento straordinario a Bangkok

La stagione MotoGP 2024 si avvicina e Bangkok, capitale della Thailandia, ha ospitato un evento di presentazione senza precedenti. Per la prima volta, tutti i piloti e i team si sono riuniti in un’unica location, creando un’atmosfera di grande entusiasmo e attesa. La presentazione si è svolta dal 28 febbraio al 2 marzo, in concomitanza con il primo Gran Premio della stagione, che avrà luogo a Buriram.

Un’atmosfera festosa e coinvolgente

La giornata è iniziata con una foto di gruppo davanti a un suggestivo tempio di marmo, dove i piloti della Ducati hanno attirato l’attenzione, grazie ai loro recenti successi. Le moto, simbolo di potenza e velocità, sono arrivate in grande stile a bordo di tuk-tuk, i caratteristici mezzi di trasporto thailandesi. Questo ha reso l’evento ancora più affascinante, mescolando tradizione e modernità.

Interazione con il pubblico e dichiarazioni dei piloti

Dopo la foto di gruppo, i piloti hanno avuto l’opportunità di interagire con i fan, salendo su moto stradali e percorrendo alcune delle vie più iconiche della città. Questo contatto diretto ha permesso ai protagonisti di annunciare i loro obiettivi per la stagione. Tra i nomi più attesi, Francesco Bagnaia e Marc Marquez, entrambi con grandi aspettative per il campionato. Le dichiarazioni dei piloti hanno rivelato un mix di determinazione e voglia di vincere, promettendo una stagione ricca di emozioni.