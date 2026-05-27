Ferrari Luce, quando l’elettrico riscrive le proporzioni

Ferrari Luce propone un linguaggio estetico nuovo: la tecnologia delle batterie e l'approccio LoveFrom hanno dato forma a un'auto che parla più di aerodinamica che di muscoli.

La Ferrari Luce non si limita a montare un motore elettrico su una carrozzeria esistente: è il risultato di un progetto che mette a confronto vincoli tecnici nuovi e l’obiettivo di conservare la desiderabilità del marchio. Collaborando con LoveFrom (Jony Ive e Marc Newson) e il Centro Stile Ferrari, la vettura rinuncia ai codici classici — cofano lungo e abitacolo arretrato — per esplorare una forma che nasce dalla disposizione della batteria nel pianale e dalle esigenze aerodinamiche.

Ciò che emerge è un’auto a cinque porte e cinque posti pensata come una somma di due elementi distinti: una cellula vetrata centrale, continua e luminosa, e un involucro esterno in alluminio che funziona come superficie aerodinamica. Questa separazione visiva e funzionale è la chiave per capire perché la Luce appare distante dalle supercar tradizionali pur rimanendo profondamente Ferrari.

Un progetto nato dalle regole dell’elettrico

Il passaggio all’elettrico elimina alcuni vincoli meccanici storici e ne introduce altri. L’assenza di un motore anteriore compatto tradizionale permette di spostare l’abitacolo in avanti e di posizionare la batteria nel pianale, mentre la ricerca della massima efficienza spinge verso superfici fluide e controllo dei flussi. La Luce non è dunque una reinterpretazione di una coupé a motore termico, ma la definizione di una categoria che privilegia la funzione aerodinamica e l’abitabilità, senza rinunciare a un carattere riconoscibile.

Cellula e guscio: due elementi, uno scopo

Il progetto pone al centro la greenhouse — qui intesa come una serra vetrata che diventa nucleo abitabile — e la avvolge con un involucro che agisce come un’ala. Il risultato è una lettura in cui l’interno è percepito come un volume ovoidale indipendente, mentre l’esterno è una pelle tecnica composta da superfici, prese d’aria e elementi aerodinamici che non sono decorativi ma funzionali. Questa dicotomia spiega perché molti dettagli — dal trattamento dei tergicristalli alla geometria dei passaruota — sono pensati per integrarsi nel flusso dell’aria.

Estetica funzionale: cofano, fari e fiancata

Il frontale della Luce ridefinisce il concetto di cofano: non è più un coperchio del vano motore ma un cofano-ala, una sezione aerodinamica sospesa che dirige i flussi. I fari sono ridotti e inglobati per non interrompere la continuità formale, mentre i tergicristalli verticali richiamano soluzioni da prototipo per mantenere una superficie vetrata continua. Questa scelta estetica crea un aspetto meno antropomorfo e più tecnologico, dove la forma è strettamente legata alla funzione.

I dettagli che contano

La fiancata cerca di alleggerire la massa visiva: tetto scuro, linea di cintura alta e minigonne sagomate riducono la percezione di volume. Le aperture verticali dietro la ruota anteriore e la lavorazione della minigonna sono elementi funzionali che diventano anche segni identitari. Anche le dimensioni estreme delle ruote — con soluzioni gigantiche sui due assi — non sono solo scenografia: su un’auto elettrica ad alte prestazioni il rapporto tra ruota, raffreddamento e aerodinamica è cruciale.

La coda e l’interno: tradizione filtrata dall’innovazione

La parte posteriore mantiene rimandi alla storia Ferrari, come i doppi fanali circolari, ma li reinterpreta inserendoli in una fascia scura integrata in una struttura che lavora come dispositivo aerodinamico. Non c’è l’alettone esterno vistoso, ma una soluzione che ottimizza la scia e l’efficienza. Allo stesso tempo, l’abitacolo fonde il mondo dei device con la ritualità automobilistica: superfici pulite, display ben integrati e componenti meccanici tangibili convivono per restituire un’esperienza di guida che non si affida esclusivamente al touchscreen.

Ritualità e tattilità

Elementi come le palette magnetiche, il Launch Control sul padiglione, la chiave fisica e il volante dallo stile essenziale enfatizzano la volontà di mantenere un rapporto tattile con la guida. L’interno non è un monolite digitale: è un equilibrio tra interfacce elettroniche e componenti fisici che richiamano la memoria storica di Ferrari senza scadere nel citazionismo.

La Ferrari Luce è destinata a dividere: non tutti la troveranno immediatamente suggestiva, perché rinuncia a codici tradizionali del marchio. Ma il suo valore sta proprio nel guardare oltre la semplice sostituzione del motore, utilizzando l’elettrico come opportunità per ripensare proporzioni, funzioni e linguaggi. Questa vettura allarga il perimetro di ciò che può essere una Ferrari, proponendo una visione in cui design e tecnica collaborano per creare desiderio in modo nuovo.