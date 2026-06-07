MotoGP: pacchetti premium per un’esperienza indimenticabile

Il mondo della MotoGP offre esperienze uniche per i suoi appassionati. Tra le opzioni più esclusive, i pacchetti premium permettono di vivere il dietro le quinte del Motomondiale con accessi speciali e servizi di lusso. Scopriamo insieme cosa rende queste esperienze così speciali.

Dalla possibilità di passeggiare lungo la griglia di partenza alla scoperta dei segreti del paddock, i pacchetti premium della MotoGP offrono un’esperienza completa per gli amanti delle due ruote. Questi pacchetti sono pensati per chi vuole vivere il Motomondiale in modo esclusivo, con accessi riservati e servizi di alta qualità.

Accessi esclusivi alla griglia di partenza

Uno dei momenti più emozionanti per un appassionato di motociclismo è sicuramente l’accesso alla griglia di partenza. Con i pacchetti premium, è possibile vivere questa esperienza in prima persona. Il MotoGP™ Race Grid Elite Access permette di passeggiare lungo la griglia di partenza mentre i piloti si preparano per la gara. Questo accesso è riservato a chi ha compiuto almeno 15 anni e offre un’esperienza unica nel suo genere.

Per chi è interessato alla Moto2™è disponibile il Moto2™ Race Grid Accessche permette di accedere alla griglia di partenza prima della gara e vivere l’atmosfera di attesa mentre i futuri campioni si preparano per la competizione. Anche in questo caso, l’accesso è riservato a chi ha almeno 15 anni.

Servizi di lusso e ospitalità

I pacchetti premium della MotoGP offrono anche servizi di lusso e ospitalità di alto livello. Tra le opzioni disponibili, il MotoGP™ Premier Lounge Hospitality permette di godere di un’esperienza gastronomica curata da chef di fama internazionale, con un’ampia selezione di bevande e un ambiente esclusivo. Questo servizio è disponibile da venerdì a domenica e offre accesso a un’area privata all’interno di The Rooftop, con viste dirette sul paddock e sulla pista.

Per chi vuole vivere un’esperienza ancora più esclusiva, è disponibile il 3-Day Paddock Passche permette di accedere liberamente al paddock per tre giorni consecutivi. Questo pass offre la possibilità di esplorare il dietro le quinte del Motomondiale, scoprendo i segreti dei team e dei piloti. Inoltre, è possibile partecipare a tour guidati del paddock e vivere da vicino l’atmosfera delle gare.

Esperienze uniche e incontri con i piloti

I pacchetti premium della MotoGP offrono anche esperienze uniche come la possibilità di scattare una foto sul podio ufficiale o partecipare a un incontro con i piloti. Il Podium Photo Opportunity permette di immortalare un momento indimenticabile sul podio dove si celebrano i vincitori. Tuttavia, è importante notare che questo pacchetto non include l’accesso alla celebrazione sul podio della domenica.

Per chi vuole approfondire la conoscenza del mondo della MotoGP, è disponibile il Rider Appearance & Q&Aun incontro esclusivo con un pilota della MotoGP nel privato Premier Lounge. Questo evento offre l’opportunità di porre domande e scoprire i segreti del motociclismo di alto livello. È importante ricordare che la presenza del pilota è soggetta a modifiche.

Altre esperienze uniche includono il Team Garage Experienceche permette di scoprire i segreti dei box dei team e parlare con gli ingegneri, e il Inside MotoGP™ Q&Aun incontro con esponenti di spicco del paddock che condividono le loro conoscenze e esperienze.

Infine, per chi vuole vivere un’emozione unica, è disponibile il Giro di Ricognizioneun giro di ricognizione del circuito mentre i piloti scendono in pista. Questo pacchetto è riservato a chi ha compiuto almeno 15 anni e offre un’esperienza indimenticabile per gli appassionati di motociclismo.