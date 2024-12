Un evento significativo per la sicurezza stradale

Il 29 novembre, il Campus Bio-Medico di Trigoria, Roma, ha ospitato l’evento Motomorphosis, un’iniziativa volta a sensibilizzare i giovani sui rischi della strada. Questo evento ha replicato il successo dell’edizione 2023 tenutasi a Treviso, dimostrando l’importanza di educare le nuove generazioni a una guida responsabile e rispettosa. Andrea C. Ducati, fondatore dell’associazione culturale Motomorphosis, ha guidato la mattinata con un messaggio chiaro: la gentilezza e il rispetto devono essere alla base di ogni comportamento, sia nella vita quotidiana che alla guida.

Testimonianze di piloti e sportivi

Per rafforzare il messaggio di responsabilità, sono stati invitati diversi piloti di motociclismo, tra cui Danilo Petrucci, che ha condiviso la sua esperienza personale. Petrucci ha sottolineato l’importanza di acquisire una patente di guida e di rispettare le regole, anche in un ambiente competitivo come quello delle corse. Altri ospiti, come Simone Corsi e Michele Pirro, hanno ribadito che la sicurezza stradale deve essere una priorità, anche per chi vive la velocità come professione. Queste testimonianze hanno reso l’evento ancora più significativo, dimostrando che la responsabilità è fondamentale in ogni aspetto della vita.

Attività pratiche e simulazioni

Nel pomeriggio, gli studenti hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso durante la mattinata. Attraverso simulazioni di guida sicura e test ride con moto e biciclette, i partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza formativa e coinvolgente. I simulatori educativi, in particolare quello MotoGP, hanno suscitato grande entusiasmo tra i ragazzi, che hanno potuto cimentarsi in un giro del Mugello come veri piloti. Queste attività hanno dimostrato l’importanza di un approccio pratico all’educazione stradale, rendendo l’apprendimento più efficace e memorabile.

Il valore educativo dell’evento

Oltre agli sportivi, l’evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali che hanno sottolineato l’importanza di educare i giovani al rispetto e alla responsabilità. L’Onorevole Mariano Angelucci e il Rettore dell’Università Campus Bio-Medico, Eugenio Guglielmelli, hanno evidenziato come eventi come Motomorphosis possano contribuire a costruire una società migliore. La comandante operativa del nucleo di Velletri, Rita Zacchia, ha illustrato la semplicità del codice della strada, mentre Elisa Motterle ha parlato dell’importanza di applicare l’educazione nella vita quotidiana. Questo mix di testimonianze e interventi ha reso l’evento un’importante occasione di riflessione e crescita per tutti i partecipanti.