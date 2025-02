Il contesto normativo delle multe stradali

Negli ultimi anni, il tema delle multe per eccesso di velocità ha suscitato un acceso dibattito, specialmente riguardo all’utilizzo di autovelox non omologati. Secondo l’articolo 142 del Codice della Strada, le sanzioni per violazione dei limiti di velocità devono basarsi su apparecchiature debitamente omologate. Tuttavia, la distinzione tra “approvazione” e “omologazione” ha generato confusione tra gli automobilisti e le autorità competenti.

Le recenti pronunce della Cassazione

Una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 10505/2024, ha stabilito che le multe emesse tramite autovelox non omologati possono essere contestate. Questo ha portato a un aumento dei ricorsi da parte degli automobilisti, che si sono trovati a fronteggiare sanzioni basate su dispositivi approvati ma non omologati. La sentenza ha messo in luce la necessità di chiarire le procedure di omologazione e approvazione, evidenziando che l’approvazione non equivale a una garanzia di conformità alle normative vigenti.

Le indicazioni del ministero dell’Interno

In risposta alle incertezze giuridiche, il ministero dell’Interno ha diramato una circolare il 23 gennaio, invitando i Prefetti a rigettare i ricorsi contro le sanzioni emesse da autovelox approvati. La circolare sottolinea l’importanza di uniformare le procedure e di garantire che le sanzioni siano emesse in conformità con le normative. Tuttavia, l’Avvocatura Generale dello Stato ha avvertito che i ricorsi contro le sanzioni potrebbero risultare inammissibili o infondati, a causa della recente giurisprudenza.

Prospettive future e lavori in corso

Attualmente, il ministero sta lavorando a un tavolo tecnico per definire le norme di omologazione degli autovelox, con l’obiettivo di ridurre il numero di ricorsi e garantire maggiore chiarezza agli automobilisti. La questione rimane complessa, e sarà fondamentale monitorare come la Magistratura interpreterà le nuove indicazioni e quali saranno le conseguenze per gli automobilisti. Con l’evoluzione delle normative, è essenziale che gli utenti della strada siano informati sui propri diritti e sulle procedure da seguire in caso di contestazione delle multe.