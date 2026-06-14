MXGP 2026: tutto pronto per il Gran Premio d’Italia a Montevarchi

Dopo 18 anni, il Mondiale Motocross fa ritorno a Montevarchi. Scopri il programma, le novità del circuito e le classifiche aggiornate prima del GP d'Italia.

Il circuito Miravalle di Montevarchi è pronto a riaccogliere il Mondiale Motocross dopo un’attesa di 18 anni. Il Gran Premio d’Italia MXGP si terrà il 20 e 21 giugno 2026, segnando un ritorno storico per il motocross italiano.

Il circuito, completamente rinnovato, ospiterà le classi MXGPMX2 ed EMX250offrendo un palcoscenico di livello mondiale per i migliori piloti del settore. L’evento rappresenta un momento cruciale per il territorio valdarnese e per il Moto Club Brilli Periche ha lavorato instancabilmente per riportare il Mondiale a Montevarchi.

Un weekend di emozioni e novità

Il weekend di gare inizierà già venerdì 19 giugno con un evento in piazza Varchi dedicato ai piloti italiani impegnati nel Mondiale. Questo incontro, che si terrà alle ore 17:30, sarà un’ottima occasione per avvicinare il pubblico ai protagonisti della MXGP e della MX2.

Per agevolare l’afflusso degli spettatori, sarà attivo un servizio navetta dalla stazione ferroviaria di Montevarchi fino al circuito. Una soluzione pratica per chi desidera raggiungere l’evento in treno e vivere il GP senza l’uso dell’auto.

Le classifiche aggiornate e i protagonisti

Dopo il recente round di Lettonia, le classifiche del Mondiale Motocross sono state ridisegnate. In MXGPLucas Coenen ha dominato il Gran Premio di Kegums, consolidando la sua leadership con 62 punti di vantaggio su Jeffrey Herlings. In MX2il fratello gemello Sacha Coenen ha firmato un weekend perfetto, allungando il suo margine su Simon Längenfelder.

Il Gran Premio d’Italia si preannuncia come uno degli snodi cruciali dell’intera annata iridata, con un tracciato tutto da scoprire e destinato a mettere piloti e team davanti a nuove sfide tecniche.

Il programma dettagliato

Sabato 20 giugno, il programma inizierà alle 08:15 con le free practice e le qualifying practice per la classe EMX250. Seguiranno le sessioni di prova per MX2 e MXGP, culminando con le qualifiche e la prima gara della EMX250.

Domenica 21 giugno, le gare riprenderanno alle 10:25 con i warm-up per MX2 e MXGP. Le gare principali si svolgeranno nel pomeriggio, con le ultime sfide in programma alle 17:10.

Il Gran Premio d’Italia MXGP 2026 non sarà solo un appuntamento sportivo di altissimo livello, ma un evento destinato a lasciare un segno profondo nel cuore di un territorio intero, pronto finalmente a riabbracciare quel Mondiale che per troppo tempo è rimasto soltanto un ricordo.