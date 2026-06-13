Nissan 240SX SE 1996: un gioiello a basso chilometraggio in vendita

Un esemplare di Nissan 240SX SE del 1996, con soli 9.500 miglia, è in vendita negli Stati Uniti. Scopri perché questa auto è un vero tesoro per i collezionisti

Nel mondo delle auto sportive, trovare un esemplare che abbia mantenuto intatta la sua originalità è un evento raro. Ancora più raro è trovare un’auto che abbia percorso pochi chilometri e che sia stata mantenuta in condizioni quasi perfette. Questo è il caso di una Nissan 240SX SE del 1996recentemente messa in vendita negli Stati Uniti.

Questa Nissan 240SX SEconosciuta anche come S14è un’auto che ha saputo resistere alle mode e alle modifiche estreme che spesso subiscono le auto sportive. Con soli 9.500 miglia percorse, questa 240SX è un vero gioiello per i collezionisti.

Un motore e una trasmissione quasi originali

La Nissan 240SX SE è equipaggiata con un 2.4-liter four-cylinder che, al momento del suo lancio, produceva 155 hp e 160 lb-ft di coppia (equivalenti a 217 Nm). Questo motore, abbinato a una trasmissione manuale a cinque marcegarantisce prestazioni bilanciate e un’esperienza di guida coinvolgente.

Nonostante la sua età, il motore di questa 240SX è rimasto quasi originale. Le uniche modifiche apportate includono un aftermarket intake e un aftermarket muffler. Il resto del motore è rimasto intatto, il che lo rende un pezzo di storia dell’automobilismo.

Modifiche estetiche e miglioramenti delle prestazioni

Anche se la maggior parte dell’auto è rimasta originale, ci sono alcune modifiche estetiche e meccaniche che meritano di essere menzionate. La 240SX monta Koni shocks e Eibach lowering springsche migliorano la maneggevolezza e la stabilità dell’auto. Inoltre, è stata aggiunta una Stillen front strut tower brace per aumentare la rigidità del telaio.

Le modifiche estetiche includono un nuovo front lipside skirtsrear spats e un rear spoiler. Tuttavia, è importante notare che i side skirts e i rear spats hanno viti esposte che potrebbero richiedere una riparazione se l’auto dovesse essere riportata alle sue specifiche originali.

Un interno impeccabile

L’interno della Nissan 240SX SE è altrettanto impressionante. Tutti i componenti originali sono ancora presenti, tranne per un aftermarket double-din head unit con Apple CarPlay. Questo dettaglio moderno aggiunge un tocco di convenienza senza compromettere l’autenticità dell’auto.

La 240SX è stata recentemente ceramic coatedil che significa che la sua vernice rossa brillante rimarrà impeccabile per anni a venire. L’interno, come l’esterno, è in condizioni eccezionali, rendendo questa auto un vero tesoro per qualsiasi collezionista.

La maggior parte delle S14 ha subito numerosi cambi di proprietario, modifiche meccaniche e estetiche discutibili. Questa Nissan 240SX SE ha evitato tutto ciò, rendendola un’esemplare unico. Le uniche prove di modifiche sono i fori dei bulloni sui side skirtsun dettaglio facilmente riparabile.

Se sei un appassionato di auto sportive e stai cercando un esemplare raro e ben conservato, questa Nissan 240SX SE del 1996 potrebbe essere la tua occasione. Non perdere l’opportunità di aggiungere un pezzo di storia dell’automobilismo alla tua collezione.