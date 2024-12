Introduzione ai nuovi pneumatici Nokian Tyres

Nokian Tyres ha recentemente lanciato una nuova gamma di pneumatici, specificamente progettata per soddisfare le esigenze dei veicoli commerciali e dei furgoni. Con un forte focus su stabilità, sicurezza e durata, i modelli Cargoproof C, Seasonproof C1 e Snowproof C sono stati sviluppati per affrontare le sfide delle diverse condizioni di guida in Europa centrale.

Nokian Cargoproof C: prestazioni estive superiori

Il pneumatico estivo Nokian Cargoproof C è progettato per garantire un trasporto sicuro di carichi pesanti su strade variabili. Grazie alla tecnologia avanzata della mescola Cargo Hybrid, questo pneumatico offre una trazione ottimale anche su superfici bagnate. Le ampie scanalature Hydro Canyon sono state integrate per ridurre il rischio di aquaplaning, aumentando così la sicurezza durante la guida.

Inoltre, la resistenza agli urti e ai tagli è assicurata dai fianchi rinforzati in aramide, mentre la robusta struttura e la mescola avanzata contribuiscono a una durata superiore. Un altro vantaggio significativo è la bassa resistenza al rotolamento, che non solo migliora l’efficienza del carburante, ma riduce anche le emissioni di CO2. Questo pneumatico sarà disponibile in misure da 15 a 17 pollici, con velocità nominali fino a 210 km/h, a partire da febbraio 2025.

Nokian Seasonproof C1: l’affidabilità tutto l’anno

Per coloro che cercano uno pneumatico versatile, il Nokian Seasonproof C1 rappresenta la soluzione ideale. Questo modello elimina la necessità di cambiare le gomme con il cambio delle stagioni, offrendo prestazioni eccellenti sia su strade invernali innevate che su quelle estive. Progettato con il concetto Season Sense, garantisce sicurezza e comfort in ogni condizione climatica.

Il battistrada direzionale, dotato di una zona centrale rigida, assicura stabilità e comfort, mentre la mescola quattro stagioni ottimizza l’aderenza sul bagnato e l’efficienza energetica. Certificato con il simbolo 3PMSF per l’uso invernale, il Seasonproof C1 si distingue anche per la sua durata e maneggevolezza sotto carico. Questo pneumatico sarà disponibile in commercio da novembre 2024 in una vasta gamma di dimensioni.

Nokian Snowproof C: progettato per l’inverno

Infine, il Nokian Snowproof C è stato sviluppato per affrontare le condizioni invernali più severe. Basato sul concetto Alpine Sense Grip, questo pneumatico offre una trazione di alto livello su neve, fanghiglia e strade bagnate, senza compromettere il comfort di guida. La mescola Alpine Grip, progettata per temperature variabili, garantisce un’elevata resistenza all’usura e prestazioni durature.

I robusti fianchi in aramide rinforzano la struttura del pneumatico, offrendo protezione contro urti e tagli, prolungando così la vita utile del prodotto. Con queste innovazioni, Nokian Tyres si conferma leader nel settore degli pneumatici per veicoli commerciali, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.