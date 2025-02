Introduzione alle novità moto 2025

Febbraio si preannuncia un mese ricco di emozioni per gli appassionati di moto, con il lancio di diverse novità da parte di Cfmoto. Dopo il test della Panigale V2 2025, il marchio cinese è pronto a presentare quattro modelli che promettono di catturare l’attenzione degli motociclisti. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche delle nuove moto e le aspettative per le prove in pista.

Cfmoto 700MT ADV 2025: la crossover versatile

La Cfmoto 700MT ADV 2025 si distingue per il suo design ispirato alla 800MT, un modello che ha riscosso un notevole successo nel mercato italiano. Questa crossover è dotata di un parabrezza regolabile, manopole riscaldabili e una sella confortevole, rendendola ideale per lunghe percorrenze. Il prezzo competitivo, rivelato poche settimane fa, la rende un’opzione interessante per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e comfort. Gli appassionati possono già trovare un’anteprima delle sue prestazioni nel nostro articolo-video dedicato.

Cfmoto 675SR-R: la sportiva stradale

Passando a un segmento completamente diverso, la Cfmoto 675SR-R rappresenta la prima sportiva stradale del marchio. Presentata all’EICMA, questa moto è equipaggiata con un motore tre cilindri da 674 cc, capace di erogare 94 CV, perfetta per i neopatentati di categoria A2. La ciclistica è progettata per offrire un’esperienza di guida entusiasmante, con una forcella regolabile KYB e pinze ad attacco radiale J.Juan. Danilo, il nostro tester, condividerà le sue impressioni dopo la prova in pista, promettendo un’analisi approfondita delle sue prestazioni.

Cfmoto 675NK: la naked sportiva

La Cfmoto 675NK si presenta come la sorella minore della 800NK, mantenendo però un motore tre cilindri da 675 cc, con una potenza di 90 CV. Questa naked sportiva si distingue per un design accattivante e una dotazione elettronica semplificata, rendendola accessibile a un pubblico più ampio. Danilo ci fornirà ulteriori dettagli dalla sua prova in Portogallo, dove potrà testare le sue capacità su strada e in pista.

Cfmoto 125NK: la piccola naked

Infine, la Cfmoto 125NK completa la gamma con le sue linee sportive e affilate. Con un motore da oltre 14 CV e una pinza ad attacco radiale che morde un disco da 292 mm, questa moto è progettata per i neofiti e per chi cerca un mezzo agile e divertente. Il controllo di trazione è un’aggiunta interessante, che aumenta la sicurezza e la maneggevolezza. Le prime impressioni su questa piccola naked arriveranno dopo la metà di febbraio, quando avremo l’opportunità di testarla.