Design audace e distintivo

La nuova BMW X3 2025 si presenta con un design audace e distintivo, che la rende immediatamente riconoscibile nel panorama dei SUV premium. Con una lunghezza di 4,76 metri e una larghezza di 1,92 metri, il nuovo modello offre una presenza scenica imponente, accentuata da linee scolpite e tratti spigolosi. Il frontale geometrico, ispirato alla potente BMW XM, e il terzo montante spiovente creano un effetto trapezio che cattura l’attenzione. La scelta di cerchi che variano da 18 a 21 pollici e una vasta gamma di colori, tra cui opzioni Frozen e verniciature speciali, permettono una personalizzazione senza pari.

Interni tecnologici e comfort elevato

A bordo della BMW X3 2025, gli utenti possono godere di un interni tecnologici e raffinati. Il BMW Curved Display, composto da due schermi da 12,3 e 14,9 pollici, offre un’esperienza di infotainment all’avanguardia, supportata dal nuovo sistema operativo OS 9. La compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto è di serie, mentre la BMW Digital Key Plus consente di utilizzare smartphone e smartwatch come chiave per l’auto. I sedili sportivi, rivestiti in materiali eco-sostenibili, e il cruscotto illuminato creano un’atmosfera hi-tech e accogliente, perfetta per ogni viaggio.

Motorizzazioni e prestazioni

La gamma di motorizzazioni della BMW X3 2025 è ampia e variegata, con opzioni che spaziano dal mild hybrid al plug-in hybrid. Il motore diesel da 2.0 litri offre 197 CV, mentre la versione benzina da 2.0 litri eroga 208 CV. Per chi cerca prestazioni elevate, la BMW X3 M50 xDrive, con un motore 3.0 mild hybrid a 6 cilindri da 398 CV, accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi. Tutte le versioni sono dotate di cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale BMW xDrive, garantendo un’esperienza di guida sportiva e dinamica, senza compromettere il comfort.