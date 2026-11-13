Stellantis ha ceduto l’officina di Brampton a Roshel, suscitando l’ira del Canada e richieste di rimborsi per i finanziamenti pubblici

Nel 2023 lo stabilimento di Brampton, situato nella provincia dell’Ontario, era stato sospeso a causa di tensioni commerciali e di un piano di riconversione mai realizzato. Dopo quasi tre anni di inattività, il gruppo automobilistico Stellantis ha deciso di cedere l’intera struttura, insieme alle attrezzature, al produttore canadese di veicoli blindati Roshel. La mossa è stata annunciata a Toronto e ha innescato una serie di reazioni da parte del governo federale, della provincia dell’Ontario e del sindacato dei metalmeccanici Unifor.

Cessione dell’impianto e reazioni istituzionali

Il premier canadese Mark Carney ha definito la vendita una soluzione parziale e ha accusato Stellantis di non aver rispettato gli impegni assunti nei confronti dei 2.200 dipendenti messi in cassa integrazione. In una stampa a Toronto, il governo ha richiesto la restituzione di 140 milioni di euro di fondi pubblici destinati al rilancio della produzione, oltre a un rimborso di circa 24 milioni di dollari canadesi già ricevuti per la riconversione del sito.

Domanda di risarcimento e minaccia di azione legale

Ottawa ha inviato una lettera formale al gruppo, concedendo trenta giorni per rispondere alle accuse di violazione dei fondi pubblici. Se la risposta non sarà soddisfacente, il governo federale ha già indicato l’intenzione di avviare un’azione legale per recuperare gli importi investiti. La ministra dell’Industria, Mélanie Joly, ha espresso la sua “stanchezza” nei confronti della gestione da parte di Stellantis, sottolineando che l’accordo originale prevedeva la continuità della produzione a Brampton.

Implicazioni economiche e prospettive occupazionali

Nel 2022 Ottawa aveva garantito 529 milioni di dollari canadesi in contributi per due impianti, tra cui la fabbrica di batterie NextStar a Windsor. L’accesso a tali finanziamenti era vincolato al rispetto di un piano di produzione automobilistica in Canada. Con la cessione a Roshel, la maggior parte dei 700-1.000 ex dipendenti previsti per il subaffitto della struttura dovranno attendere nuove decisioni occupazionali. Il CEO di Roshel, Roman Shimonov, ha dichiarato che la società darà priorità a eventuali assunzioni, ma ha escluso l’obbligo di rispettare gli accordi sindacali precedenti.

Parallelamente, Stellantis sta spostando la produzione della nuova Jeep Compass dallo stabilimento di Brampton allo stabilimento di Belvidere, Illinois. Questa decisione, che in precedenza era stata pianificata per l’Ontario, è stata influenzata da dazi commerciali introdotti negli Stati Uniti e dalla mancanza di una prospettiva economica sostenibile per la fabbrica canadese. Il gruppo ha inoltre rafforzato la sua presenza in Nord America, ma il nuovo assetto produttivo comporta costi aggiuntivi stimati in miliardi di euro entro il 2027, dovuti all’aumento dei prezzi delle materie prime e alla carenza di semiconduttori.

Il conflitto ha anche ripercussioni politiche: il leader del Partito Conservatore, Pierre Poilievre, ha chiesto la dimissione della ministra Joly, accusandola di “affossare l’economia canadese”. Il dibattito si è spostato dal punto di vista strettamente industriale a quello della sovranità economica e della capacità del Canada di proteggere gli investimenti pubblici in un contesto di tensioni commerciali internazionali.

La cessione dell’impianto di Brampton a Roshel segna una svolta nella strategia nordamericana di Stellantis. Mentre la casa automobilistica cerca di riorganizzare la propria capacità produttiva, il governo canadese resta vigile e pronto a difendere i diritti dei lavoratori e a recuperare le risorse finanziarie concesse in cambio di promesse non mantenute.