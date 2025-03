La Lancia Ypsilon Ibrida combina eleganza e tecnologia, con offerte imperdibili per i clienti.

Un modello iconico si rinnova

La nuova Lancia Ypsilon Ibrida rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e innovazione. Questo modello storico, amato dagli automobilisti italiani, si evolve per rispondere alle esigenze moderne, introducendo la tecnologia ibrida. La versione 1.2 da 100 cv è ora disponibile con offerte vantaggiose, rendendo l’acquisto ancora più accessibile. Con un prezzo di listino di 24.900 euro, i clienti possono approfittare di sconti significativi, portando il costo a 21.400 euro o addirittura a 19.900 euro con un finanziamento rateale.

Dettagli dell’offerta finanziaria

Il piano di finanziamento proposto da Stellantis Financial Services è strutturato per facilitare l’acquisto. Con un anticipo di 3.747 euro, i clienti possono scegliere di pagare 149 euro al mese per 35 rate, con un tasso d’interesse competitivo (TAN 7,99%, TAEG 10,4%). Al termine del contratto, è prevista una maxi rata finale di 15.610,2 euro. È importante notare che l’offerta è vincolata alla rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, il che potrebbe limitare l’accesso a una parte di potenziali acquirenti.

Servizi aggiuntivi e vantaggi

Un ulteriore valore aggiunto dell’offerta è rappresentato dal servizio Identicar, incluso per un anno e dal valore di 271 euro. Questo servizio offre una maggiore sicurezza e tranquillità ai nuovi proprietari. Inoltre, la possibilità di scegliere tra il riscatto del veicolo o la sua restituzione al termine del contratto rende l’offerta ancora più flessibile. Tuttavia, il limite di 30.000 km potrebbe risultare restrittivo per chi percorre lunghe distanze, e il costo di 0,1 euro per ogni chilometro extra potrebbe rappresentare un ulteriore onere.