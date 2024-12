Un ritorno atteso nel mondo dei SUV

La nuova Opel Frontera segna il ritorno di un nome storico nel panorama automobilistico, dopo oltre vent’anni dalla sua ultima apparizione. Questo SUV compatto, lungo 4,39 metri, si presenta con un design moderno e accattivante, mantenendo però un richiamo al passato. La Frontera è disponibile in versioni ibride e 100% elettriche, rispondendo così alle esigenze di un mercato sempre più attento alla sostenibilità.

Design e comfort: un mix perfetto

Il design della nuova Frontera è caratterizzato da linee squadrate e un aspetto robusto, arricchito da dettagli contemporanei come la mascherina Opel Vizor e i fari full LED. Gli interni sono progettati per offrire un comfort ottimale, con sedili ergonomici “Intelliseats” che si adattano al corpo. La plancia digitale “Pure Panel” con due display da 10” rende l’esperienza di guida ancora più intuitiva e tecnologica.

Motorizzazioni innovative e prestazioni

La nuova Frontera è equipaggiata con motori mild-hybrid 48V e una versione completamente elettrica. La motorizzazione ibrida offre due varianti: un motore tre cilindri 1.2 turbo-benzina da 100 CV e uno da 136 CV, entrambi supportati da un’unità elettrica da 29 CV. Queste motorizzazioni garantiscono prestazioni brillanti e un consumo contenuto, con una media di 6,4-6,5 litri/100 km per la versione ibrida.

Versatilità e spazio a bordo

Uno dei punti di forza della nuova Frontera è la sua versatilità. Con la possibilità di configurare l’abitacolo fino a sette posti, questo SUV compatto offre un baule che varia da 460 a 1.600 litri, rendendolo ideale per famiglie e avventurieri. Inoltre, il sistema multimediale è all’avanguardia, con connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless, rendendo ogni viaggio più piacevole e connesso.

Sicurezza e tecnologia all’avanguardia

La nuova Opel Frontera non delude nemmeno sul fronte della sicurezza. È dotata di assistenti alla guida che avvicinano la guida semi-autonoma di livello 2, garantendo una maggiore tranquillità durante gli spostamenti. La stabilità e la tenuta di strada sono state migliorate, offrendo un’esperienza di guida confortevole e sicura, anche su strade difficili.

Prezzi e disponibilità

La nuova Opel Frontera è disponibile a partire da 24.500 euro per la versione ibrida da 100 CV, con diverse opzioni di allestimento e accessori. La variante elettrica parte da 29.900 euro, con la possibilità di aggiungere accessori come il pacchetto avventura, che include tenda da tetto e scaletta. Con un mix di design, tecnologia e prestazioni, la nuova Frontera si propone come un’opzione interessante nel competitivo mercato dei SUV.