Introduzione alle nuove offerte Yamaha 2025

Yamaha ha recentemente lanciato le sue nuove offerte di acquisto per i modelli 2025, tra cui il NMAX 125, l’XMAX 300 e il Rayzr. Questi scooter, ora conformi alla normativa Euro 5+, sono disponibili presso i concessionari autorizzati. La Casa di Iwata ha aperto ufficialmente le ordinazioni per il TMAX 2025, disponibile nelle varianti standard e TechMax, offrendo così una gamma di opzioni per gli appassionati di due ruote.

Finanziamenti vantaggiosi per i modelli Yamaha

Yamaha propone condizioni di acquisto molto interessanti, con un tasso annuo nominale (TAN) del 2,99% per i modelli Rayzr, NMAX 125 e TRICITY. Queste offerte sono pensate per rendere l’acquisto di uno scooter più accessibile a tutti. Ad esempio, il Rayzr può essere acquistato senza alcun anticipo, grazie a un finanziamento di 36 mesi con una rata mensile contenuta di soli 49 euro, accompagnata da una maxi-rata finale e un valore garantito.

Dettagli specifici per il NMAX 125

Per chi è interessato al NMAX 125, Yamaha offre un’opzione di finanziamento con un anticipo minimo di soli 50 euro. Questo piano prevede 36 rate mensili di 69 euro, rendendo l’acquisto di questo scooter ancora più conveniente. Le condizioni di acquisto sono flessibili e possono essere personalizzate direttamente con il concessionario, permettendo ai clienti di costruire un piano di pagamento che si adatti alle proprie esigenze.

Informazioni aggiuntive e disponibilità

Per ulteriori dettagli sulle condizioni di acquisto dei modelli NMAX 125, XMAX 300 e Rayzr, è possibile visitare le pagine dedicate sul sito ufficiale di Yamaha. Qui, i potenziali acquirenti possono trovare informazioni aggiornate e dettagliate sulle offerte disponibili, oltre a poter contattare direttamente i concessionari per chiarimenti e assistenza. Con queste nuove formule di acquisto, Yamaha si conferma come un leader nel settore degli scooter, offrendo soluzioni innovative e vantaggiose per i propri clienti.