Nuove tariffe ZTL a Cremona: cosa cambia per cittadini e turisti

Cremona sta riformando il sistema di accesso alla Zona a Traffico Limitato. Addio alle agevolazioni per le auto elettriche e ibride e introduzione di un portale digitale per i permessi.

Il Comune di Cremona è pronto a modernizzare il sistema di accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) e alle aree pedonali del centro storico. La proposta di delibera, che sarà discussa il 22 giugno in Commissione e poi in Consiglio Comunale, mira a rendere la mobilità urbana più efficiente e sostenibile.

L’assessore alla mobilità Luca Zanacchi ha sottolineato che si tratta di un intervento mirato piuttosto che di una rivoluzione. Le nuove tariffe introdurranno fasce più flessibili, permettendo al Comune di adattare i costi nel tempo senza modificare l’intero impianto normativo.

Nuove categorie di autorizzazione e tariffe flessibili

Tra le principali novità, l’introduzione di un permesso specifico per i bus turisticipensato per gestire meglio i flussi legati al turismo. I permessi temporanei saranno rivisti per favorire una gestione più ordinata degli accessi occasionali.

Le tariffe saranno definite entro un minimo e un massimo stabilito dalla Giunta comunale. Questo sistema flessibile permetterà di adattare i costi nel tempo senza dover modificare ogni volta l’intero impianto normativo.

Addio alle agevolazioni per auto elettriche e ibride

Una delle modifiche più significative riguarda i veicoli a basse emissioni. Le agevolazioni tariffarie per auto elettriche e ibride saranno abolite. Questa scelta è motivata non tanto da ragioni ambientali, quanto da esigenze di sicurezza e gestione degli spazi.

Secondo il Comune, anche i veicoli meno inquinanti occupano spazio e possono rappresentare un rischio nelle aree a forte presenza pedonale. La gratuità resterà invece confermata per i permessi temporanei legati ad attività istituzionali.

Portale digitale per i permessi temporanei

Tra le novità in arrivo, anche un portale digitale per semplificare la richiesta dei permessi temporanei. Questo strumento tecnologico mira a migliorare i servizi per i cittadini, rendendo più semplice e veloce la gestione delle autorizzazioni.

“Vogliamo uscire con una nuova ordinanza, nuove tariffe e anche uno strumento tecnologico a disposizione della cittadinanza”, ha preannunciato l’assessore Zanacchi. Le nuove tariffe e il portale digitale rappresentano un passo avanti significativo verso una gestione più moderna e efficiente della mobilità urbana.