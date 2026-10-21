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21 Ottobre 2026

Nuovo ingresso di Fawcar in Italia con una gamma di SUV moderni

Fawcar si presenta in Italia con cinque SUV dal design contemporaneo, motorizzazioni benzina, elettriche e plug‑in e prezzi competitivi.

· · 4 min
Nuovo ingresso di Fawcar in Italia con una gamma di SUV moderni

Il lancio ufficiale di Fawcar in Italia si è svolto nella capitale lombarda, dove la China Car Company ha mostrato al pubblico i primi cinque veicoli destinati al mercato nazionale. Il marchio, fondato nel 1958 e considerato il primo costruttore automobilistico cinese, ha voluto enfatizzare la flessibilità della sua offerta, proponendo sia propulsori tradizionali a benzina turbo che soluzioni elettriche e ibride plug-in.

La presentazione, tenutasi in una location elegante, ha avuto come protagonisti due nomi distinti: Bestune dedicato alle versioni a benzina, e Joyee che raccoglie i modelli elettrici e ibridi. Il General Manager di China Car Company, Fulvio Marchetto, ha sottolineato l’impegno commerciale previsto per i prossimi due anni, mirato a costruire una rete di concessionari capillare su tutto il territorio italiano.

I tre SUV a benzina della linea Bestune

Bestune si avvale di un unico propulsore, un motore 1,5 L turbo a quattro cilindri da 160 CV accoppiato a un cambio DCT a sette rapporti. La scelta di mantenere una sola unità motrice permette di offrire prezzi più accessibili senza sacrificare le tecnologie di assistenza di livello 2.

Bestune T77 – Compattezza e tecnologia

Con una lunghezza di 4,53 m, la T77 è il modello d’ingresso. Il frontale è caratterizzato da una ampia griglia e da fari LED sottili. All’interno troviamo una plancia digitale da 12,3 in, rivestimenti in eco-pelle, sedili anteriori riscaldati e un tetto panoramico apribile. Il bagagliaio offre 391 l di capacità. Il prezzo parte da 26.998 €.

Bestune T90 – Spazio e assistenza avanzata

Il T90, più grande (4,72 m di lunghezza, 1,88 m di larghezza), propone un volume di carico modulabile da 585 a 1.365 l. Gli interni includono microfibra traforata, due schermi da 12,3 in e un pacchetto ADAS di livello 2. Anche qui il motore è 1,5 L turbo da 160 CV, con trazione anteriore. Il prezzo di partenza è 29.998 €.

Bestune B70S – SUV-coupé dallo stile sportivo

La B70S combina la silhouette di un coupé con la funzionalità di un SUV. Con i suoi 4,56 m di lunghezza, il tetto scende verso il retro, accentuato da spoiler e cerchi in lega da 19 in. L’abitacolo ospita due display da 12,3 in, climatizzatore bizona e volumi di bagagli di 360 l. Il motore rimane 1,5 L turbo da 160 CV, mentre il prezzo è fissato a 29.998 €.

Joyee: elettrico e ibrido plug-in per una mobilità sostenibile

La gamma Joyee si rivolge a chi vuole ridurre le emissioni senza rinunciare a comfort e autonomia. Comprende il Joyee S04 SUV elettrico puro, e il Joyee S08 plug-in hybrid che combina un motore a benzina da 150 CV con un elettrico da 228 CV.

Joyee S04 – Elettrico compatto con lunga autonomia

Il S04 misura 4,45 m, ha passo di 2,75 m e una capacità di carico variabile da 415 a 1.601 l. Il motore sincrono a magneti permanenti eroga 166 CV e 225 Nm, alimentato da una batteria LFP da 63 kWh, capace di percorrere fino a 565 km (WLTP). La ricarica completa richiede circa 47 min in DC o 4,5 h in AC. Il prezzo parte da 35.998 €.

Joyee S08 – Plug-in hybrid con oltre 1 500 km di autonomia

Il S08, lungo 4,75 m, abbina al motore 1,5 L turbo da 150 CV un elettrico da 228 CV e una batteria LFP da 30,9 kWh. La ricarica rapida (67 kW) permette 30 minuti per una carica al 80 %. L’autonomia elettrica è superiore a 150 km (WLTP) e, combinata al serbatoio, supera i 1.550 km. Interni lussuosi, schermo da 12,6 in e capacità di carico da 585 a 1.365 l completano l’offerta. Il prezzo di partenza è 38.998 €.

Con questi cinque modelli, Fawcar punta a soddisfare una vasta gamma di esigenze: dalle famiglie che cercano spazio, alle città che necessitano di veicoli a zero emissioni, fino a chi desidera un SUV dallo stile sportivo. La strategia di distribuire le versioni attraverso la rete di China Car Company promette una presenza capillare sul mercato italiano nei prossimi mesi.