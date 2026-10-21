CFMoto svela la 550MT, un mix di potenza, comfort da viaggio e tecnologia, mentre a EICMA 2026 si accende l'interesse anche per un nuovo scooter sportivo e per gli strumenti di Magicmotorsport.

La CFMoto 450MT ha conquistato il mercato italiano con vendite superiori alle 2.300 unità nel 2025 e una presenza costante nella top-10 del 2026, nonostante un prezzo di listino inferiore a 6.200 euro. Questo successo inaspettato ha messo il brand cinese di fronte a un dilemma: come continuare a crescere senza cannibalizzare il modello più venduto?

Pressioni di mercato e la decisione di una nuova cilindrata

Le cifre di vendita mostrano chiaramente che la 450MT sta dominando una fascia di prezzo tradizionalmente riservata a moto più costose, come la Honda Africa Twin o la KTM 1300 GS. Per mantenere la leadership, CFMoto sembra aver optato per un incremento di cilindrata, passando da 449 cm³ a circa 549 cm³, mantenendo lo stesso layout del telaio a traliccio e le sospensioni KYB da 200 mm di escursione.

Motore da 550 cm³ e coppia migliorata

Il nuovo propulsore, sempre a due cilindri paralleli con fase di 270°, dovrebbe generare più di 50 CV nella versione non limitata. Tuttavia, in Europa il limite di 35 kW per la patente A2 costringerà la 550MT a una potenza di circa 44 CV, poco più della 450MT. La reale differenza risiederà nella coppia a bassi regimi fondamentale per chi trasporta bagagli e/o passeggero su lunghe distanze.

Innovazioni tecnologiche e di comfort

Molti dei componenti presenti sulla 450MT saranno mantenuti anche sulla 550MT: telaio in acciaio, ruote a raggi da 21″ e 18″, freni ABS Bosch con disinnesco posteriore e display TFT da 5″. Le novità più significative riguardano invece l’ergonomia e la connettività. Il nuovo sedile avrà una spessa imbottitura, il telaietto posteriore sarà rinforzato per sostenere meglio borse e bauletto, e il cupolino sarà ridisegnato per ottimizzare il flusso d’aria.

TFT curvo, T-Box e ride-by-wire

Il display dovrebbe arrivare con una curvatura leggera e integrare una navigazione GPS, mentre il modulo T-Box consentirà aggiornamenti OTA e funzioni connesse. Alcune indiscrezioni suggeriscono l’introduzione di un acceleratore ride-by-wire che aprirebbe la strada a un possibile cruise control, rendendo la moto più adatta ai lunghi viaggi.

Altri progetti CFMoto a EICMA 2026: uno scooter sportivo e la presenza di Magicmotorsport

Oltre alla 550MT, CFMoto ha alimentato le voci su un nuovo modello di scooter che dovrebbe debuttare a EICMA 2026. Il bozzetto diffuso sui social mostra una sagoma con linee aggressive, fari a LED e una postura più simile a quella di un maxi-scooter sportivo, piuttosto che a una V4. Sebbene il motore non sia stato confermato, le ipotesi più plausibili puntano a un propulsore tra 200 cc e 350 cc, forse dotato di assistenza elettrica.

Nel medesimo padiglione, Magicmotorsport presenterà le proprie soluzioni di diagnostica e tuning: il banco prova Dynomag Bike il flasher OBD IXI Bike e il programmatore Flex. Questi strumenti permetteranno a preparatori e appassionati di analizzare potenza, gestire centraline ECU/TCU e aggiornare software, aggiungendo ulteriore valore all’ecosistema delle due ruote mostrato a Milano.

La sfida per CFMoto sarà trovare il giusto equilibrio di prezzo: la 450MT ha vinto grazie a un listino sotto i 6.200 €, ma la 550MT dovrà probabilmente superare quella soglia per coprire i costi delle nuove tecnologie. Se riuscirà a mantenere un prezzo competitivo, potrà consolidare la sua posizione di leader tra le moto di media cilindrata a costo contenuto.