Un’opportunità unica per gli amanti dei SUV

La Ford Kuga ibrida plug-in rappresenta una delle scelte più interessanti nel panorama automobilistico attuale, soprattutto grazie all’offerta promozionale di IdeaFord. Fino al 30 aprile, è possibile accedere a questa vettura senza alcun anticipo e con un tasso d’interesse pari a zero. Questa formula è particolarmente vantaggiosa per chi desidera un SUV moderno e tecnologico senza dover affrontare un esborso iniziale. La Kuga, in particolare, si distingue per il suo motore 2.5 Plug-In Hybrid da 243 CV, che offre prestazioni elevate e un’ottima efficienza nei consumi.

Dettagli dell’offerta e vantaggi economici

Il prezzo promozionale per la Ford Kuga in allestimento ST-Line è fissato a 39.250 euro, a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo posseduto da almeno sei mesi. Questo rappresenta un risparmio significativo rispetto al listino chiavi in mano di 46.250 euro. Il finanziamento, gestito da Ford Credit Italia, prevede 24 rate mensili di 387,53 euro, con un TAN fisso dello 0% e un TAEG contenuto dello 0,84%. Tuttavia, è importante notare che alla fine del periodo di finanziamento è prevista una maxi rata finale di 30.340 euro, che richiede una pianificazione attenta delle proprie finanze.

Limitazioni e considerazioni finali

Nonostante i vantaggi evidenti, ci sono alcune limitazioni da considerare. Il limite chilometrico complessivo è fissato a 15.000 km, e ogni chilometro eccedente comporta un costo di 0,20 euro. Questo potrebbe risultare restrittivo per chi percorre frequentemente lunghe distanze. Inoltre, l’offerta è valida solo su veicoli in pronta consegna e richiede l’approvazione del finanziamento da parte dell’intermediario. È possibile attivare servizi aggiuntivi come assicurazioni e manutenzione, ma questi comportano costi extra che potrebbero far lievitare il prezzo finale.