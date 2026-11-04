Leasing a tasso zero, assicurazione integrata e prezzi chiari per i nuovi Mercedes 4MATIC, con focus sul GLC 300 de plug‑in hybrid.

Il mercato dei SUV e delle citycar sta vivendo una fase di intenso rinnovamento, e Mercedes-Benz risponde con proposte mirate sia al segmento premium che a chi cerca una soluzione più efficiente. Tra le novità più rilevanti troviamo un programma di leasing a tasso zero per i veicoli 4MATIC, affiancato da un pacchetto assicurativo completo che comprende il casco totale obbligatorio.

Questa iniziativa, gestita da Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG, è pensata per i clienti privati svizzeri che desiderano combinare finanziamento e protezione in un’unica soluzione. L’offerta è valida fino al 30 novembre 2026, a condizione che l’assicurazione sia stipulata contestualmente al contratto di leasing.

Dettagli del leasing 4MATIC e copertura assicurativa

Per dare un’idea concreta, consideriamo un modello medio 4MATIC con prezzo di acquisto di CHF 90’000. Il contratto prevede una durata di 48 mesi e un chilometraggio annuo di 10’000 km. Grazie al bundling con Mercedes-Benz Insurance, il tasso di interesse nominale scende da 0,5 % a 0 %, consentendo una prima rata di CHF 13’650 (inclusa l’assicurazione) e una rata mensile di CHF 465,80. L’assicurazione casco totale, fornita da Zurich Compagnia di Assicurazioni SA, aggiunge CHF 133,20 al mese, portando il costo totale a CHF 599 al mese.

Condizioni specifiche e serie escluse

L’offerta è limitata ai modelli contrassegnati con il marchio 4MATIC, ma esclude esplicitamente le varianti di lusso delle serie S, GLS, SL, EQS SUV, G e le versioni elettriche della G (N465). Inoltre, la concessione del credito è subordinata al rispetto di criteri anti-indebitamento, garantendo che il cliente non subisca un sovraccarico finanziario.

GLC 300 de 4MATIC plug-in hybrid: prezzi e dotazioni in pronta consegna

Il GLC 300 de 4MATIC è disponibile immediatamente presso i Mercedes-Benz Store, con diverse configurazioni di prezzo e canone mensile. Il modello base parte da € 84’448 con una rata mensile di € 1’973, mentre le versioni più accessoriate (interni e esterni AMG Line, pacchetto Night) possono arrivare a € 93’890 e € 2’221 al mese. Tutti i veicoli mantengono le stesse prestazioni: 145 kW + 115 kW (197 CV + 156 CV) e trazione integrale 4MATIC.

Dal punto di vista ambientale, il GLC 300 de registra un consumo di 0,5 l/100 km (ciclo misto WLTP), emissioni di 12 g/km di CO₂ e un consumo elettrico medio di 233 Wh/km. Questi dati ne fanno una scelta interessante per chi vuole un SUV di lusso senza rinunciare a un’impronta ecologica contenuta.

Varianti di prezzo e mensilità

Le diverse configurazioni del GLC 300 de includono l’allestimento “AMG Line” per interni ed esterni, il “Night Package” per dettagli estetici più sportivi, e optional che consentono di personalizzare ulteriormente l’esperienza di guida. Le tariffe mensili variano da € 1’973 a € 2’221, a seconda della combinazione di optional e del livello di equipaggiamento scelto. I clienti possono così adattare l’offerta al proprio budget, mantenendo comunque la possibilità di beneficiare del leasing a tasso zero e dell’assicurazione inclusa.

Mercedes-Benz propone un pacchetto completo che unisce finanziamento vantaggioso, copertura assicurativa totale e una gamma di SUV plug-in hybrid pronta per la consegna. L’intera proposta è pensata per semplificare la decisione d’acquisto, garantendo trasparenza nei costi e un perfetto equilibrio tra prestazioni, lusso e sostenibilità.