Oli motore Castrol e Marelli: confronto e offerte su Eurobrico

Scopri la gamma di oli motore Castrol e Marelli disponibili su Eurobrico. Approfitta delle offerte attuali e scegli il prodotto più adatto alle esigenze del tuo veicolo.

La manutenzione del motore è fondamentale per garantire prestazioni ottimali e longevità al tuo veicolo. Tra i prodotti più apprezzati dagli automobilisti troviamo gli oli motore Castrol e Marellidisponibili su Eurobrico a prezzi vantaggiosi.

La scelta dell’olio motore giusto può fare la differenza nel mantenere il motore in perfette condizioni, riducendo l’attrito e proteggendo le componenti interne da usura e corrosione.

La tecnologia avanzata di Castrol EDGE

Castrol EDGE rappresenta la punta di diamante della gamma di oli motore di Castrol. Grazie alla tecnologia Fluid TITANIUM brevettata, questo olio trasforma la sua struttura fisica per diventare più resistente sotto pressione, mantenendo i metalli separati e riducendo l’attrito. Questo garantisce prestazioni massime del motore quando sono più necessarie.

Castrol EDGE 5W-30 M è adatto per motori benzina e diesel che richiedono lubrificanti con specifiche ACEA C3, API SN PLUS e viscosità 5W-30. È approvato dai principali costruttori automobilistici e offre un elevato livello di protezione del motore, testato in laboratori indipendenti per superare gli standard più elevati.

Le offerte attuali su Eurobrico

Su Eurobrico puoi trovare una vasta gamma di oli motore Castrol EDGE, tra cui il 3 pezzi olio Castrol EDGE 5W-30 M 1LT a €52,90 e il 4 pezzi olio Castrol EDGE 5W-30 C3 Titanium 4L a €184,90. Approfitta delle offerte attuali e scegli il prodotto più adatto alle esigenze del tuo veicolo.

Le soluzioni Marelli per ogni esigenza

Magneti Marelli offre una gamma di oli motore semi sintetici e minerali, ideali per veicoli a benzina, diesel, GPL e metano. Tra i prodotti più apprezzati troviamo l’olio Quantum Marelli 10W-40 semi sintetico e l’olio Quantum Marelli 15W-40 minerale.

L’olio Quantum Marelli 10W-40 semi sintetico è ideato per macchine di moderna concezione e offre un elevato potere detergente e disperdente, assicurando la massima protezione al motore. L’olio Quantum Marelli 15W-40 minerale, invece, protegge dall’usura, dalla ruggine e dalla corrosione, riducendo l’ossidazione ad alte temperature e la formazione di depositi di lacche e morchie.

Le recensioni dei clienti

I clienti di Eurobrico sono entusiasti dei prodotti acquistati. Tra le recensioni più recenti troviamo commenti positivi come “Ottimo acquisto” e “Ottima assistenza in negozio”, che testimoniano la qualità dei prodotti e il servizio offerto. Approfitta delle offerte attuali e scegli il prodotto più adatto alle esigenze del tuo veicolo.

Non perdere l’occasione di acquistare oli motore di alta qualità a prezzi vantaggiosi. Visita il sito di Eurobrico e scopri la gamma completa di prodotti disponibili.