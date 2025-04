Design moderno e accattivante

Il nuovo Opel Grandland si distingue per un design rinnovato e contemporaneo, che segna un netto distacco rispetto al modello precedente. Con una lunghezza di 4,65 metri, il SUV presenta linee pulite e armoniose, un frontale imponente con la mascherina Opel Vizor e fari a LED sottili. Questo look moderno è accompagnato da fianchi larghi che conferiscono un aspetto atletico e robusto. La scelta di elementi di illuminazione a LED, come il logo del Blitz, aggiunge un tocco di modernità senza risultare invadente.

Interni spaziosi e attenzione ai dettagli

All’interno, il Grandland offre un abitacolo ampio e ben progettato, capace di ospitare comodamente cinque persone e i loro bagagli, con un baule che varia da 550 a 1.645 litri. I sedili anteriori ergonomici, certificati dall’ente tedesco AGR, garantiscono un comfort ottimale anche durante i lunghi viaggi, grazie a un design che allevia la pressione sul fondoschiena. La console centrale, pur essendo voluminosa, è caratterizzata da linee pulite che creano un’atmosfera di spazio e luminosità. Inoltre, la Pixel Box, che offre ricarica wireless per smartphone, è un esempio di come Opel integri tecnologia e praticità.

Motorizzazione ibrida e prestazioni

Il motore ibrido mild-hybrid 1.2 da 136 CV e 230 Nm di coppia rappresenta il cuore pulsante del nuovo Grandland. Questa motorizzazione combina un motore turbo-benzina con un’unità elettrica, permettendo spostamenti silenziosi e senza consumo di carburante in situazioni di traffico. Sebbene il motore non sia particolarmente potente, offre una buona vivacità e un’esperienza di guida piacevole. Le sospensioni sono tarate per garantire comfort, mentre il cambio automatico e-DCT a 6 rapporti assicura una fluidità di marcia ottimale. I consumi, che si attestano su valori medi di 8,4 litri/100 km in città e 6,2 litri/100 km su strade extraurbane, sono in linea con le aspettative per un SUV di queste dimensioni.

Tecnologia e sicurezza all’avanguardia

Il nuovo Opel Grandland non è solo un SUV dal design accattivante e dalle buone prestazioni, ma è anche dotato di tecnologia all’avanguardia. Il cruscotto digitale da 10 pollici e il touchscreen da 16 pollici offrono un’interfaccia intuitiva per gestire tutte le funzioni di bordo. Inoltre, il SUV è equipaggiato con sistemi di assistenza alla guida fino al livello 2, garantendo una maggiore sicurezza e comfort durante la guida. La sostenibilità è un altro aspetto fondamentale, con oltre 500 kg di materiali riciclati utilizzati nella costruzione degli interni.

Prezzi e opzioni di personalizzazione

Il prezzo di partenza per il nuovo Opel Grandland in versione GS è di 38.500 euro, mentre il modello di accesso Edition parte da 35.500 euro. Per chi cerca maggiore efficienza, la versione plug-in hybrid è disponibile a partire da 42.500 euro. La possibilità di personalizzare il SUV con una vasta gamma di optional consente di adattare il veicolo alle proprie esigenze, sia in termini di comfort che di sicurezza, ma ciò può far lievitare il prezzo oltre i 40.000 euro.