Diciotto ore di test sul circuito di Jarama per la Opel Gse 27FE, con la prima gara della stagione 2027 in programma a Città del Messico il 16 gennaio.

Il team Opel GSE Formula E ha completato il suo primo test ufficiale pre-stagionale per il Campionato Mondiale ABB FIA di Formula E. Le prove si sono svolte sul Circuito del Jarama, vicino a Madrid, con l’ultimo giorno disponibile venerdì. La nuova Opel GSE 27FE è scesa in pista in sei sessioni, per un totale di 18 ore, confrontandosi con tutte le altre squadre del campionato.

Per il marchio tedesco la settimana ha un peso particolare. Sono passati otto mesi dall’annuncio ufficiale dell’ingresso in Formula E, fatto durante l’E-Prix di Madrid, e questa volta Opel si presenta con una propria auto da corsa in pista.

Diciotto ore a Jarama tra sotto la pioggia e all’asciutto

I piloti Mitch Evans e Théo Pourchaire hanno affrontato un programma ampio, che comprendeva simulazioni dei due nuovi formati di gara, E-Prix ed E-Prix Unleashed. Nella prima simulazione della settimana, disputata sotto la pioggia con una fase di safety car, Evans si è portato in testa.

Il team ha lavorato anche su condizioni diverse. Jörg Schrott, direttore di Opel Motorsport e team principal, ha spiegato: “Questa settimana abbiamo testato in condizioni molto diverse, sia asciutte che bagnate, e completato le nostre prime simulazioni di gara.” Secondo Schrott, i tempi sul giro restano secondari: “I tempi sul giro sono secondari, ma ovviamente è bello vedere che siamo in gioco.”

Opel ha approfittato del test anche per incontrare oltre 80 concessionari spagnoli. Sophia Flörsch, collaudatrice e pilota di sviluppo del team, ha guidato gli ospiti intorno al circuito con l’Opel mokka GSE.

La Gen4 e i primi dati raccolti

Jarama ha segnato anche l’esordio in pista delle vetture GEN4, che il campionato ha usato per la prima volta. La nuova generazione di monoposto ha una potenza di 600 kW, fino a 700 kW in fase di rigenerazione. Evans ha previsto: “Sulla maggior parte dei circuiti supereremo i 300 km/h, e durante alcuni test come all’Estoril abbiamo sfiorato i 330 km/h.”

Dal mese di maggio la squadra ha percorso oltre 9.000 km in 15 giornate di prove, senza guasti gravi. Schrott ha spiegato che il gruppo Stellantis mette a disposizione i dati di quattro vetture e quattro piloti, due Opel e due Citroën. Dal punto di vista meccanico l’hardware è identico, mentre cambia il modo in cui ciascuna squadra usa il software per gestire frenata, energia, differenziali e ripartizione della coppia.

Sui nuovi pneumatici Bridgestone i riscontri sono positivi: sull’asfalto freddo e abrasivo di Jarama producono molti meno detriti fuori traiettoria, con vantaggi per i sorpassi.

Il debutto previsto a Città del Messico

Evans ha ricordato di aver ottenuto molte vittorie in carriera senza ancora il titolo mondiale. Il team è al debutto e partirà dal fondo della corsia box, ma l’obiettivo è risalire rapidamente. Evans ha aggiunto: “Le fondamenta sono davvero solide; ora è il momento di affinare, sia operativamente che nelle prestazioni, così da essere pronti in Messico.”

Pourchaire ha vissuto il suo primo test pre-stagionale in Formula E. Ha detto: “È stato un lavoro duro, ma con i meccanici, gli ingegneri e l’intera squadra, è stato anche molto divertente.”

I veicoli e l’equipaggiamento lasceranno Jarama direttamente per il Messico. La stagione 2027 comincerà il 16 gennaio all’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico, con la prima gara di Formula E nella storia di Opel. Schrott ha indicato quella data come il momento in cui il cronometro inizierà davvero a contare, nelle qualifiche della prima gara.