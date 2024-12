Il successo dei SUV nel mercato automobilistico

I SUV continuano a dominare il mercato automobilistico, grazie alla loro versatilità e capacità di adattarsi alle esigenze delle famiglie moderne. Con un design robusto e spazio sufficiente per passeggeri e bagagli, questi veicoli sono ideali per viaggi lunghi e per la vita quotidiana in città. In un periodo di incertezze economiche, molti automobilisti italiani scelgono di investire in un’unica auto che possa soddisfare tutte le loro necessità, e i SUV si rivelano la scelta perfetta.

La nuova Opel Frontera: caratteristiche e design

Opel ha recentemente lanciato la Frontera, un SUV che si colloca tra la Mokka e la Grandland, riempiendo un vuoto nel suo catalogo. Con una lunghezza di 438 centimetri, la Frontera è la vettura a sette posti più compatta sul mercato, progettata per offrire versatilità e robustezza. Il design esterno è caratterizzato da un frontale imponente con calandra nero lucido e fari LED di serie, mentre gli interni sono realizzati con materiali riciclati, dimostrando l’impegno del marchio per la sostenibilità.

Motorizzazioni e tecnologia all’avanguardia

La nuova Frontera è disponibile in diverse motorizzazioni, tra cui una versione full electric e una mild hybrid. La versione base è equipaggiata con un sistema mild-hybrid a 48 Volt, che offre potenze di 100 o 136 cavalli. Il motore turbo-benzina da 1.2 litri è supportato da un motore elettrico da 28 cavalli, garantendo prestazioni elevate e un’esperienza di guida fluida grazie alla trasmissione automatica a sei rapporti. La versione elettrica, con un prezzo a partire da 29.900 euro, offre un’autonomia di oltre 300 km e una batteria ricaricabile in soli 26 minuti per 100 km di percorrenza.