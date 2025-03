Un design rinnovato per la Opel Rocks

La Opel Rocks, il quadriciclo elettrico leggero che ha catturato l’attenzione degli automobilisti, si presenta con un restyling nel 2025 che ne rinnova l’aspetto e le funzionalità. Questo modello, basato sulla Citroen Ami, mantiene le sue caratteristiche tecniche, ma si distingue per un design più moderno e in linea con le ultime tendenze del marchio Opel. La nuova versione offre un’autonomia fino a 75 km e una velocità massima di 45 km/h, rendendola ideale per la mobilità urbana.

Caratteristiche estetiche e funzionali

Il restyling della Opel Rocks si ispira al linguaggio di design “Detox” del marchio, presentando un frontale rinnovato con l’Opel Vizor in nero, che conferisce un aspetto più aggressivo e contemporaneo. Il logo Opel Blitz, posizionato sia all’anteriore che al posteriore, è ora in bianco a contrasto, rendendo il veicolo facilmente riconoscibile. La carrozzeria è proposta in una tonalità grigio chiaro, abbinata a un tetto nero e cerchi scuri, per un effetto visivamente accattivante e dinamico.

Interni moderni e connessi

All’interno, la Opel Rocks ha subito un aggiornamento significativo per offrire un’esperienza di guida più moderna e connessa. Il sistema d’infotainment è dotato di un supporto per smartphone con porta USB e compatibilità con l’app “myOpel”, che consente agli utenti di gestire facilmente le funzioni del veicolo. Inoltre, l’integrazione Bluetooth permette di controllare musica, navigazione e chiamate direttamente dal volante grazie al “MyRocks Switch”, rendendo la guida più sicura e conveniente. Il tetto panoramico in vetro temperato contribuisce a creare un ambiente luminoso e accogliente, mentre i nuovi fari a LED migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

Disponibilità e prezzi

La nuova Opel Rocks restyling è attesa sul mercato tedesco e in altri Paesi europei a breve. Il listino prezzi sarà ufficializzato nelle prossime settimane, ma le aspettative sono alte per questo modello che combina sostenibilità e praticità. Con il suo design rinnovato e le funzionalità avanzate, la Opel Rocks si propone come una delle scelte più interessanti nel segmento dei quadricicli elettrici leggeri.