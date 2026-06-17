Ora 5 di Gwm: suv compatto premium con versione elettrica, ibrida e benzina

Gwm lancia in Italia la Ora 5, suv compatto di segmento C disponibile in tre alimentazioni con prezzi a partire da 26.950 euro e dotazioni di serie complete; ordinabile da fine giugno e coperto da garanzie estese.

La Ora 5 di Great Wall Motor entra nel mercato italiano con una proposta studiata per coprire più esigenze energetiche mantenendo lo stesso design e le stesse dotazioni. Presentata per il mercato globale, la vettura punta su un posizionamento premium nel segmento C, abbinando uno stile curato e richiami naturali ad un abitacolo tecnologico che privilegia la semplicità d’uso.

Secondo il programma commerciale, il listino è entrato in vigore dal 1 giugno e la vettura sarà ordinabile da fine giugno tramite la rete dei concessionari locali; il lancio è accompagnato da condizioni di garanzia estese sia per il veicolo sia per il pacco batterie.

Allestimenti, misure e listino per il mercato italiano

La Ora 5 misura 4,47 metri in lunghezza con un passo di 2,72 metrioffre cinque posti e un bagagliaio che, con i sedili posteriori abbattuti, può raggiungere fino a 1.120 litri. La gamma italiana è organizzata su due livelli di allestimento, Origin e Premiumcon prezzi di partenza differenziati in base alla motorizzazione.

Prezzi e versioni disponibili

Il listino ufficiale prevede un prezzo di partenza di 26.950 euro per la versione con motore benzina 1.5 turbo da 160 CV. La variante full hybrid senza ricarica (Hi2) è proposta a 28.600 euro con una potenza dichiarata di 223 CVmentre la versione completamente elettrica parte da 36.000 euro e monta un sistema da 205 CV. Tutte le versioni condividono la stessa carrozzeria e l’equipaggiamento di base.

Architettura multi-energia, autonomia e prestazioni

Il progetto della Ora 5 si basa su una piattaforma flessibile pensata per accogliere motorizzazioni diverse: tradizionali a benzina, full hybrid e completamente elettriche. Questa scelta consente di offrire al cliente la possibilità di preferire la tecnologia più adatta alle proprie necessità senza rinunciare allo stesso livello di finiture e dotazioni.

La versione elettrica è equipaggiata con una batteria LFP da 58,3 kWh e dichiara fino a 435 km di autonomia nel ciclo misto WLTP, cifra che può salire fino a 603 km in ambito urbano. La ricarica rapida in corrente continua supporta potenze fino a 120 kWconsentendo il passaggio dal 10% all’80% in circa 30 minuti. La full hybrid senza presa elettrica sfoggia consumi dichiarati di 5,1 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 117 g/km.

Dotazioni di sicurezza, tecnologia e comfort

Indipendentemente dall’alimentazione scelta, la Ora 5 mette di serie un pacchetto ricco: 23 sistemi ADASsette airbagcerchi in lega da 18 polliciquadro strumenti digitale da 10,25″ e un display centrale da 14,6″. L’infotainment supporta Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless e viene gestito dal sistema proprietario Coffee OSche guida le schermate principali e le funzioni vehicle-centric.

L’allestimento Premium aggiunge dotazioni orientate al comfort e al lifestyle, tra cui sedili in pelle ecologica ventilati e riscaldati, tetto panoramico, impianto audio a nove altoparlanti e illuminazione ambientale con 64 coloripensata per personalizzare l’atmosfera interna.

Prestazioni, consumi e garanzie specifiche

La gamma prestazionale varia a seconda della motorizzazione: la potenza massima si colloca tra 160 e 223 CVcon coppie che vanno da 260 a 476 Nml’accelerazione da 0 a 100 km/h è compresa indicativamente tra 9,3 e 7,7 secondi. Per quanto riguarda l’efficienza, i valori di consumo e di percorrenza variano sensibilmente tra le versioni termiche e quella elettrica: la percorrenza media dichiarata per le motorizzazioni termiche è compresa tra 14,5 e 19,6 km/lmentre la versione elettrica dichiara circa 6,5 km/kWh e un consumo medio equivalente di 15,5 kWh/100 km.

Sul fronte della tutela post-vendita, GWM propone una garanzia estesa: 7 anni o 150.000 km sul veicolo e 8 anni o 160.000 km specifici per il pacco batterie, una misura pensata per rassicurare chi sceglie la tecnologia elettrica e ibrida.

Con sede regionale strategica in Europa e un centro tecnico e di design sul territorio continentale, il gruppo ha dichiarato l’intenzione di consolidare la propria presenza a medio termine: la Ora 5 rappresenta il primo passo commerciale diretto verso i clienti italiani con una proposta che miscela estetica, tecnologia e flessibilità energetica.