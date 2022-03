Ora Cat: design, motori, batteria e ricarica

Il marchio cinese Ora sta per entrare nel mercato europeo con la sua Ora Cat. Si tratta di un’auto compatta elettrica che sarà il rivale diretto della Volkswagen ID.3.

Great Wall Motor è una gigantesca entità automobilistica in Cina.

Ma il gruppo vuole esportare, soprattutto in Europa, e ha scelto il modello per lasciare il segno. Anche se le marche cinesi hanno anche modelli più costosi, Ora vuole fare una prima offerta attraente.

Design e dimensioni della Ora Cat

Come molti produttori cinesi, Ora si adatta perfettamente al mercato automobilistico. Per esempio, anche la sua auto compatta ha la forma di un piccolo SUV. È lunga 4,24 metri, due centimetri più corta della ID.3.

La Cat è un mix sorprendente tra una Mini e una Porsche Macan per la parte anteriore, ma anche una Nissan Leaf di prima generazione per il suo profilo. L’Ora Cat non ha luci posteriori visibili. Queste sono ridotte a un’espressione più semplice, sotto forma di una barra luminosa.

Motore e prestazioni della Ora Cat

C’è solo una scelta di motore su Ora Cat al momento, e questo è probabile che rimanga il caso nei prossimi mesi.

La compatta cinese è alimentata da un motore elettrico da 120 kW (163 CV). La coppia è di 250 Nm.

Questo permette un’accelerazione decente, con un tempo da 0 a 100 km/h di 8,5 secondi. La velocità massima è limitata a 160 km/h.

Batterie e gamma

L’Ora Cat sarà disponibile con due opzioni di batteria quando arriverà nel Vecchio Continente. Una piccola batteria da 49 kWh sarà usata per il modello entry-level, mentre sarà disponibile anche una versione da 63 kWh.

Nel primo caso, l’autonomia nel ciclo WLTP dovrebbe essere di circa 300 chilometri. Con la più grande delle due batterie, la Cat sarà in grado di coprire circa 400 chilometri con una carica.

Ricarica dell’auto elettrica compatta

La ricarica veloce di Ora Cat dovrebbe raggiungere un massimo di 100 kW in una stazione di ricarica. La ricarica AC avrà una capacità di 22 kW.

In pratica, l’auto elettrica compatta avrà bisogno di 45 minuti per recuperare l’80% della sua batteria quando ha la batteria piccola. Per la versione con la batteria da 63 kWh, ci vorranno 55 minuti.

Prezzo e commercializzazione della Ora Cat

L’auto è arrivata nel Regno Unito a fine 2021, con le prenotazioni per l’Italia disponibili da dicembre. Il suo prezzo dovrebbe essere sotto i 30.000 euro. Il suo obiettivo è di offrire un’alternativa più accessibile alla rivale Volkswagen.