Il mondo del tuning: oltre la personalizzazione

Il tuning automobilistico ha sempre rappresentato un modo per esprimere la propria personalità attraverso il veicolo. Tuttavia, con la nuova Overfinch Velocity Edition, il concetto di tuning si eleva a livelli di eccellenza mai visti prima. Questa edizione speciale della Range Rover, lanciata nel 2025, non è solo un semplice restyling, ma un vero e proprio capolavoro di ingegneria e design. Overfinch, un nome che dal 1975 è sinonimo di innovazione nel settore, ha creato un veicolo che combina prestazioni straordinarie e un’estetica mozzafiato.

Design e dettagli unici

La Velocity Edition si distingue per i suoi cerchi da 24 pollici, realizzati in alluminio forgiato, che non solo conferiscono un aspetto imponente, ma garantiscono anche una resistenza senza pari. Questi cerchi, noti come Helix, sono progettati per adattarsi perfettamente ai passaruota allargati, creando una silhouette che cattura l’attenzione. La verniciatura in tinta “Borasco Grey” è accentuata da dettagli in fibra di carbonio, che non solo migliorano l’estetica, ma contribuiscono anche alla leggerezza del veicolo.

Interni lussuosi e personalizzati

All’interno, la Overfinch Velocity Edition non delude. I sedili Overfinch Aurora, rivestiti in pelle arancione, offrono un comfort senza pari e un design esclusivo. Ogni dettaglio, dalla plancia al volante, è stato curato per offrire un’esperienza di guida premium. Inoltre, il motore V8 da 4.4 litri è stato potenziato, portando la potenza da 530 CV a 620 CV, con una coppia che raggiunge i 890 Nm. Questo non solo migliora le prestazioni, ma rende anche il suono del motore ancora più coinvolgente grazie a una valvola ad apertura variabile nel terminale di scarico.

Un investimento significativo

Il prezzo della Overfinch Velocity Edition è altrettanto impressionante. Con un costo di 104.589 sterline per il kit di modifica, a cui si aggiunge il prezzo della Range Rover di base, il totale può facilmente superare i 300.000 euro. Questo la rende un’opzione esclusiva, riservata a chi cerca il massimo in termini di lusso e prestazioni. La Velocity Edition è disponibile sia come vettura completa che come kit di modifica per i modelli 2023-2025 della Range Rover V8 Autobiography e SV, offrendo così una certa flessibilità per gli appassionati di tuning.