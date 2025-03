Scopri come si sono comportati i protagonisti della seconda gara dell'anno a Shanghai.

Introduzione al Gran Premio di Cina 2025

Il Gran Premio di Cina 2025, svoltosi sul tracciato di Shanghai, ha offerto uno spettacolo emozionante e ha visto protagonisti diversi piloti, con Oscar Piastri che ha brillato conquistando la sua terza vittoria in Formula 1. La gara ha messo in luce le abilità di alcuni piloti, mentre altri hanno deluso le aspettative. In questo articolo, analizzeremo le prestazioni di ciascun pilota, assegnando voti e commentando i momenti salienti della corsa.

Le prestazioni di Oscar Piastri e Lando Norris

Oscar Piastri ha dimostrato di essere in forma smagliante, ottenendo un meritatissimo voto 10. Dopo aver conquistato la pole position, ha mantenuto il controllo della gara, gestendo il vantaggio su Lando Norris senza difficoltà. Norris, purtroppo, ha faticato a tenere il passo del compagno di squadra, chiudendo con un voto 8. La sua partenza è stata promettente, ma un pit stop non ottimale ha compromesso le sue possibilità di lottare per la vittoria.

Le sfide di Russell e Verstappen

George Russell ha mostrato una buona prestazione, meritando un voto 7,5. Nonostante una partenza non ideale, ha cercato di recuperare posizioni, ma ha dovuto affrontare la forte concorrenza delle Ferrari. Max Verstappen, invece, ha dovuto accontentarsi di un voto 7, evidenziando che la sua auto non era al livello delle prime tre. La strategia adottata gli ha permesso di limitare i danni, battendo comunque le Ferrari di Leclerc e Hamilton, che hanno deluso con voti rispettivamente di 6,5 e 6.

Le sorprese della gara: Ocon e Bearman

Esteban Ocon ha sorpreso tutti con una prestazione eccezionale, meritando un voto 9. Il suo sorpasso audace su Antonelli è stato uno dei momenti clou della gara. Oliver Bearman, un rookie, ha dimostrato di avere un grande potenziale, chiudendo in decima posizione e guadagnandosi un voto 8. La sua strategia di una sola sosta ha pagato, permettendogli di guadagnare diverse posizioni durante la corsa.

Le delusioni e le aspettative future

Alcuni piloti, come Carlos Sainz e Yuki Tsunoda, hanno faticato a trovare ritmo, ricevendo voti di 6 e 4,5 rispettivamente. Sainz ha mostrato segnali di miglioramento, ma il divario con i suoi avversari rimane evidente. Tsunoda, invece, ha avuto una gara difficile, culminata con un problema tecnico che ha compromesso ulteriormente la sua prestazione. Con il campionato ancora lungo, i piloti avranno l’opportunità di riscattarsi nelle prossime gare.