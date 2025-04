Scopri come Garage Italia Customs ha trasformato la storica Panda in un veicolo elettrico per l'agricoltura

Un progetto innovativo per l’agricoltura

Garage Italia Customs ha recentemente svelato la Panduccia, una reinterpretazione elettrica della storica Fiat Panda 4×4 prima serie. Questo progetto, concepito per l’Isola di Culuccia, un’azienda agricola situata sulla costa nord della Sardegna, rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e innovazione. L’idea è stata sviluppata da Marco Boglione, un imprenditore torinese noto per il suo impegno nel settore della moda e per la gestione dell’azienda agricola. La Panduccia unisce la robustezza della Panda classica con un motore a zero emissioni, rendendola ideale per le sfide ambientali e logistiche dell’area.

Design e prestazioni della Panduccia

La Panduccia è il risultato della collaborazione tra Garage Italia Customs e Newtron Group, un’azienda specializzata nel retrofit elettrico di veicoli. Partendo da una Fiat Panda 4×4 degli anni ’90, il progetto è stato adattato per affrontare le caratteristiche uniche dell’ambiente sardo, che include circa 20 km di strade sterrate e tratti ad alta pendenza. Due prototipi di Panduccia hanno già percorso quasi 2.000 km, dimostrando buone prestazioni e affidabilità. Questo veicolo è dotato di trazione integrale permanente e un motore elettrico, abbinato a una batteria che garantisce un’autonomia superiore ai 140 km.

Caratteristiche tecniche e comfort

La Panduccia presenta una velocità massima limitata a 90 km/h, perfetta per gli spazi dell’Isola di Culuccia, e una capacità di guado superiore ai 50 cm, con angoli di salita oltre i 40 gradi. Tra le dotazioni moderne, non mancano elementi come aria condizionata, riscaldamento e un servosterzo all’avanguardia. Gli interni sono stati progettati per un uso agricolo e quotidiano, con materiali facilmente lavabili per affrontare qualsiasi condizione. Sebbene inizialmente concepita come un progetto unico, l’Azienda Agricola di Culuccia prevede di realizzare una piccola flotta di sei Panduccie nei prossimi due anni, sostituendo gradualmente i veicoli a combustione interna attualmente in uso.

Un passo verso la sostenibilità

Il progetto della Panduccia si inserisce nel programma Icon-e di Garage Italia, dedicato alla reinterpretazione sostenibile di modelli classici dell’automotive italiano. Questa iniziativa non solo promuove l’uso di veicoli elettrici, ma rappresenta anche un importante passo verso la sostenibilità nel settore agricolo. Con la Panduccia, Garage Italia Customs dimostra come sia possibile unire innovazione tecnologica e rispetto per l’ambiente, creando soluzioni pratiche e sostenibili per il futuro.