Scopri i pro e i contro di mono e bicilindrica, le due moto leggere per chi inizia e le statistiche di vendita che stanno rimodellando il panorama delle medie cilindrate.

Il dibattito tra motociclette monocilindriche e bicilindriche è da sempre al centro delle discussioni nei raduni adventure. Adventouring termine ormai consolidato, indica quell’attività che mescola turismo, fuoristrada e un pizzico di sportività. Con l’avvento di modelli ibridi come la KTM 690 Rally, la scelta diventa più articolata: peso, potenza, versatilità e prezzo sono ora parametri più calibrati che mai.

Mono o bicilindrica? Pro e contro delle soluzioni più diffuse

Le mono si distinguono per leggerezza e semplicità meccanica. Un motore a cilindro unico tende a offrire una risposta più lineare di coppia, ideale per i tratti tecnici in montagna o per affrontare curve strette. Tuttavia, la potenza massima rimane limitata rispetto alle bicilindriche che invece garantiscono una gamma di cavalli più ampia e una migliore gestione delle alte velocità su asfalto.

KTM 690 Rally: il caso di studio di una mono di media cilindrata

La KTM 690 Rally incarna il compromesso più accettato dagli appassionati. Derivata dalla storica 690 Enduro, mantiene la configurazione monocilindrica ma aggiunge un telaio più robusto e componenti di serie pensati per il touring. Con 79 CV e un peso a pieno serbatoio di circa 180 kg, la differenza rispetto a una bicilindrica di pari cilindrata è contenuta, ma il prezzo – quasi €14.000 – rappresenta un ostacolo per molti. Inoltre, la capacità del serbatoio aggiunge una notevole zavorra, rendendo la moto meno agile nei tratti più serrati.

Le moto leggere per principianti: Honda CRF300 e Suzuki DR-Z 4S

Chi è alle prime armi o desidera un veicolo versatile per escursioni brevi può guardare ai modelli Honda CRF300 (versioni L e Rally) e Suzuki DR-Z 4S. Entrambe rientrano nella categoria “frullino” ma offrono sorprese in termini di capacità di superare ostacoli tecnici e di passare da sterrato a asfalto senza difficoltà. Prezzi rispettivamente di €5.790 e €7.990 le rendono accessibili, mentre il loro peso contenuto favorisce la gestione in condizioni di bassa aderenza. Non si tratta di moto “per fare tutto”, ma la differenza è minima rispetto a modelli più potenti.

Il ritorno delle medie cilindrate: dati di vendita 2026 e i modelli più forti

Nel 2026 il mercato ha evidenziato una netta preferenza verso le medie cilindrate. Le classifiche di vendita mostrano che le categorie tradizionalmente dominate da maxi (700-800 cc) stanno lasciando spazio a modelli più agili e meno gravosi. Le prime sei posizioni sono occupate da:

BMW R 1300 GS (2.922 unità)

Honda Africa Twin (2.846 unità)

Honda XL 750 Transalp (2.619 unità)

Yamaha Ténéré 700 (2.166 unità)

BMW R 1300 GS (2.001 unità)

CFMoto 450 MT (1.974 unità)

Questi dati confermano la tendenza al downsizing i motociclisti cercano veicoli più maneggevoli, meno costosi da mantenere e sufficientemente potenti per affrontare sia strade asfaltate che sentieri fuoristrada. La crescita di modelli come la CFMoto 450 MT, più leggera e con un prezzo contenuto, evidenzia una domanda che privilegia l’equilibrio tra prestazioni e praticità.

Un esperto può sfruttare una bicilindrica di grande cilindrata per viaggi lunghi, mentre un principiante troverà più gratificante una moto leggera come la CRF300 o la DR-Z 4S. Le tendenze di mercato mostrano, infine, che le medie cilindrate stanno riconquistando i cuori dei motociclisti, grazie a un mix di versatilità, costi contenuti e performance adeguate.