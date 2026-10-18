Le sette auto finaliste per l’Auto Europa 2027 mostrano l’innovazione europea, dal ibrido al full‑electric, e sono pronte al voto del pubblico.

L’Unione dei Giornalisti Italiani dell’Automotive (UIGA) ha annunciato le sette vetture che contendono il titolo Auto Europa 2027. La graduatoria comprende modelli costruiti interamente nel Vecchio Continente, inclusa la Hyundai Ioniq 3 prodotta in Turchia, a dimostrazione che l’Europa resta una piattaforma produttiva di rilievo. La premiazione, prevista per il 27 ottobre a Milano, si distingue per la sua democraticità oltre alla giuria di esperti, anche il pubblico può esprimere la propria preferenza tramite il sito ufficiale.

Le sette auto finaliste per Auto Europa 2027

Il bouquet di candidati spazia dalle sportive elettriche ai crossover più pratici, evidenziando le diverse strategie adottate dai costruttori europei per affrontare la elettrificazione e la digitalizzazione dei veicoli.

Alpine A390 – sportiva elettrica ad alte prestazioni

L’Alpine A390 è una fastback a trazione integrale dotata di tre motori elettrici. La versione GT eroga 400 CV, mentre la GTS raggiunge i 470 CV, permettendo lo 0-100 km/h in meno di 4 secondi. La batteria da 89 kWh garantisce un’autonomia fino a 555 km secondo il ciclo WLTP.

BMW iX3 – l’arrivo della Neue Klasse a 800 Volt

Prodotta nello stabilimento di Debrecen, la iX3 utilizza un’architettura a 800 Volt e il nuovo eDrive di sesta generazione. Nella versione 50 xDrive la potenza è di 469 CV, con un’autonomia dichiarata di 805 km (WLTP) e capacità di ricarica rapida fino a 400 kW.

Volvo EX60 – SUV premium elettrico con autonomia record

Il nuovo EX60 propone tre varianti, dalla P6 a trazione posteriore (374 CV) alla P12 AWD (680 CV). La versione più potente monta una batteria da 117 kWh, consentendo un’autonomia massima di 810 km secondo il ciclo WLTP.

Lancia Gamma – ritorno dell’italiano in forma crossover

Costruita a Melfi sulla piattaforma STLA Medium, la Gamma è un fastback crossover che offre motorizzazioni ibride da 145 CV e versioni elettriche fino a 375 CV, con trazione integrale disponibile sulla versione top.

Volkswagen T-Roc – versatilità del SUV compatto

La seconda generazione del T-Roc amplia l’abitabilità e la aerodinamica, introdurre motori mild-hybrid da 116 e 150 CV e versioni full-hybrid da 136 e 170 CV, pensate per un uso quotidiano più sostenibile.

Renault Clio – full-hybrid E-Tech per la mobilità urbana

La nuova Clio propone il sistema E-Tech full-hybrid da 160 CV, con consumi di 3,9 l/100 km e un’autonomia complessiva di circa 1 000 km. Restano disponibili propulsori benzina e GPL per chi preferisce soluzioni tradizionali.

Hyundai Ioniq 3 – compatta elettrica prodotta in Turchia

La Ioniq 3 è una hatchback a cinque porte con una carrozzeria aerodinamica, bagagliaio da 441 l e una batteria da 61 kWh che promette un’autonomia dichiarata di 500 km (WLTP). Il suo posizionamento in Turchia sottolinea la natura transnazionale della produzione europea.

Motivi della scelta e ruolo del premio

Secondo l’UIGA, la selezione delle finaliste è una radiografia del cambiamento che attraversa l’industria automobilistica europea: le case devono confrontarsi con le sfide dell’elettrificazione della digitalizzazione e della riduzione dei costi, il tutto in un contesto normativo in rapido mutamento. Il Premio Auto Europa è considerato il riconoscimento più prestigioso in Italia, poiché ogni edizione fornisce una fotografia aggiornata delle tendenze e delle strategie adottate dai produttori.

Come votare e calendario dell’evento

Il voto pubblico è aperto dal 1 ottobre al 27 ottobre 2026 sul sito . Per partecipare è sufficiente registrarsi, scegliere la propria auto preferita e confermare il voto. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 27 ottobre presso la sede Bosch Italia a Milano, dove verrà annunciato il vincitore tra le sette concorrenti.